V Milanu so izbrali tudi najboljšo enajsterico sezone. Edini, ki ga ni bilo na svečani prireditvi, je bil Cristiano Ronaldo. Foto: Reuters

Najboljši nogometaš leta po izboru Fife ‒ zajeto je obdobje od 16. julija 2018 do 19. julija 2019 ‒ se dobi z glasovanjem kapetanov in selektorjev vseh reprezentanc na svetu. Temu se dodajo še glasovi novinarjev iz posameznih držav in glasovi navijačev, ki se prijavijo na Fifino platformo. Vsak glasovalni deležnik je udeležen s 25 odstotki.

Šestič v zgodovini je zmagal Argentinec Lionel Messi, ki je dobil največ glasov igralcev, selektorjev in navijačev. Skupaj je zbral 46 točk. Drugi je bil Nizozemec Virgil van Dijk (38 točk), ki je dobil največ glasov novinarjev. Tretje mesto je s 36 točkami zasedel Portugalec Cristiano Ronaldo.

Messi je kot kapetan argentinske reprezentance na prvo mesto postavil Sadia Maneja (Liverpool), na drugo Ronalda in na tretje Frenkieja de Jonga (Barcelona). Van Dijk je po vrsti glasoval za Messija, Mohameda Salaha (Liverpool) in Maneja. Zanimiv je izbor Ronalda, ki med prve tri ni uvrstil ne Messija ne van Dijka. Odločil se je za Matthijsa de Ligta (Juventus), de Jonga in Kyliana Mbappeja (PSG).

In kako so glasovali v Sloveniji? Kapetan Jokić se je odločil za Messija, Ronalda in Salaha, selektor Kek pa za van Dijka, Ronalda in Messija. Novinar Primorskih novic Denis Sabadin je na svoji glasovnici na prva tri mesta vpisal Messija, van Dijka in Maneja.