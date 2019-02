Lionel Messi je dosegel 22. zadetek v španskem prvenstvu v tej sezoni. Foto: EPA

Prekršek so gosti storili nad Gerardom Piquejem, ki je odigral jubilejno 300. tekmo v La Ligi. V prvem polčasu so domači težko prihajali do priložnosti, žoga je tekla prepočasi.

Na začetku drugega dela je imel Messi iz bližine lepo priložnost za povišanje vodstva, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Jordi Masip, pred leti član Barce. Masip je Messiju ob koncu tekme, v 85. minuti, ubranil tudi drugi strel z bele točke, prekršek je bil narejen nad Philippom Coutinhom. Dobro vratarsko predstavo je kronal tik pred koncem, ko je bil uspešen še ob poskusu rezervista Luisa Suareza.

Katalonci so bili delno z mislimi že pri torkovem gostovanju v Ligi prvakov v Lyonu. Po poškodbi se je v prvo postavo vrnil Ousmane Dembele, drugič po prihodu v klub pa je igral Kevin-Prince Boateng.

Barcelona je na prejšnjih dveh tekmah v španskem prvenstvu le remizirala, doma proti Valencii (2:2) in v gosteh proti Athletic Bilbau (0:0). Vmes se je z 1:1 razšla še z Realom v pokalu.

Po dveh porazih zmaga Atletica

V 24. krogu je z 1:0 slavil tudi Atletico Madrid. Gostujočo zmago pri sosedu iz madridske soseske Vallecas Rayu Vallecanu je zagotovil Antoine Griezmann s precej srečnim zadetkom z volejem iz bližine v 74. minuti. Na kratko mu je podal Alvaro Morata, žoga se je na poti v mrežo odbila od enega izmed domačih branilcev.

Predtem je Atletico dvakrat zapored izgubil - proti Betisu (1:0) in prejšnjo soboto na še enem mestnem derbiju proti Realu (1:3). V sredo ga v Ligi prvakov doma čaka Juventus.

Rayo je bil v prvem polčasu boljši, najbližje zadetku je bil Adrian Embarba, dvakrat mu je veselje preprečil Jan Oblak. Na začetku drugega se je ob priložnosti Raula de Tomasa še enkrat izkazal slovenski vratar, ki je bil statistično najboljši igralec tekme. Skupaj je zbral šest obramb, eno tudi na koncu srečanja.

Barcelono in Atletico na vrhu lestvice loči sedem točk. Na drugo mesto se lahko v nedeljo vrne Real, ki bo opoldne gostil Girono.

Vrhunci tekme Rayo Vallecano - Atletico Madrid (0:1)

24. krog:

BARCELONA - VALLADOLID 1:0 (1:0)

Messi 43./11-m

Masip je v 85. minuti ubranil 11-metrovko Messiju.



EIBAR - GETAFE 2:2 (0:1)

Charles 67./11-m, 80.; Mata 37., Foulquier 52.

CELTA VIGO - LEVANTE 1:4 (0:2)

Mendez 88./11-m; Morales 20., 62., Coke 40., Mayoral 89.

RK: Boudebouz 49./Celta Vigo

RAYO VALLECANO - ATLETICO MADRID 0:1 (0:0)

Griezmann 74.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

REAL SOCIEDAD - LEGANES 3:0 (0:0)

Oyarzabal 50., 59., Jose 75.

Nedelja ob 12.00:

REAL MADRID - GIRONA

Ob 16.15:

VALENCIA - ESPANYOL

Ob 18.30:

VILLARREAL - SEVILLA

Ob 20.45:

BETIS - ALAVES

Ponedeljek ob 21.00:

HUESCA - ATHLETIC BILBAO