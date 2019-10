Bolgarom je šlo obupno na zelenici, kjer so z Angleži izgubili z 0:6, še slabše pa na tribunah, kjer so z nacističnimi pozdravi in rasističnim skandiranjem spravili tekmo na rob dokončne prekinitve. Foto: Reuters

Mihajlova k odstopu pozval premier Bojko Borisov

BFU je v kratkem sporočilu za javnost pojasnila, da je bila ta "odločitev posledica nedavnih pritiskov". V torek dopoldne je namreč bolgarski predsednik vlade Bojko Borisov pozval Mihajlova k odstopu in dodal, da bodo prekinili odnose in tudi finančno podporo zvezi, dokler se to ne zgodi. Temu se je pridružil tudi tamkajšnji minister za šport Krasen Kralev.

"Borislava Mihajlova pozivam, da takoj poda svoj odstop. Nedopustno je, da je Bolgarija, ki je sicer ena najbolj strpnih držav na svetu, povezana z rasizmom in ksenofobijo," je med drugim na svojem profilu na omrežju Facebook zapisal premier Bojko Borisov, ki sicer velja za velikega nogometnega navdušenca.

Tudi minister za šport Krasen Kralev je Mihajlova pozval k odstopu in dejal, da bo vlada prekinila odnose z zvezo, s tem pa zamrznila tudi vso finančno pomoč bolgarski nogometni zvezi (BFU), dokler Mihajlov ne bo odstopil.

Hrvaški sodnik dvakrat prekinil tekmo

Kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo med domačo izbrano vrsto Bolgarije in gostujočo Anglijo na stadionu Levski v Sofiji je zaznamovalo rasistično navijanje domačih navijačev in nacistično salutiranje. Glavni sodnik Hrvat Ivan Bebek je tako v prvem polčasu kar dvakrat prekinil tekmo, ki so jo Angleži na koncu dobili s 6:0.

Bolgarsko zvezo je Evropska nogometna zveza že sankcionirala zaradi rasističnih izpadov njenih navijačev na junijskih tekmah proti Kosovu in Češki, zato je bil del tribun za ponedeljkov dvoboj zaprt. A to ni preprečilo, da bi skupina v črno oblečenih in delno tudi zamaskiranih huliganov na domači tekmi Bolgarije vnovič povzročalo težave.

Southgate: Žal so že od doma vajeni rasizma

Tarče nespodobnega navijanja so bili trije angleški temnopolti igralci Raheem Sterling, Marcus Rashford in Tyrone Mings. Angleški selektor Gareth Southgate je po koncu pohvalil svoje igralce, da so ohranili mirno kri, in ocenil, da so se najverjetneje tako odzvali, ker so rasizma navajeni že s tekem domačega angleškega prvenstva.

Southgate je med polčasom govoril z ekipo, a so se odločili, da bodo tekmo odigrali do konca ter tako dosegli pomembno zmago v kvalifikacijah. "Na žalost so ti igralci zaradi izkušenj doma utrjeni proti rasizmu. Ne vem, kaj to pove o naši družbi, ampak to je resničnost. To me žalosti. Na koncu so se v slačilnici lahko smejali, ker so igrali tako dobro," je po koncu dejal Southgate in dodal, da je zelo ponosen na svojo ekipo.

Hrvaški glavni sodnik Igor Bebek je v 1. polčasu ponedeljkove tekme zaradi incidentov kar dvakrat prekinil tekmo in s tem deloval v skladu z aprilskimi izjavami predsednika Uefe Aleksandra Čeferina. A zdaj je na potezi disciplinska komisja Uefe. Foto: Reuters

Selektor Balakov ni nič slišal in videl

Na drugi strani pa je bolgarski selektor Krasimir Balakov na novinarski konferenci zanikal, da bi slišal neprimerne vzklike, češ da je bil osredotočen na igro. Že pred tekmo je Balakov dvignil veliko prahu, ko je na vprašanja angleških medijev o morebitnih težavah z rasističnimi navijači izjavil, da naj se Angleži brigajo za svoje navijače, saj naj bi bilo v Angliji več težav z rasizmom kot v Bolgariji.

Najnovejši rasistični izpad na evropskih nogometnih zelenicah bo v naslednjih dneh skoraj zagotovo zaposlil tudi Uefo oziroma njeno disciplinsko komisijo. Uefa je v prvem odzivu v torek sporočila, da čaka na poročilo svojih predstavnikov na tekmi.

Čeferin aprila napovedal ostrejše ukrepanje

Uefin predsednik Aleksander Čeferin je ob vse pogostejših rasističnih navijaških izpadih že aprila na konferenci v Londonu, namenjeni tej temi, dejal, da ga je sram, da se to dogaja. "Sram me je, da moramo leta 2019 imeti konferenco za promocijo enakosti. Prav tako je skrb vzbujajoče, da svetovni voditelji in politiki zmanjšujejo pomen teh rasističnih in diskriminatornih incidentov," je dejal Grosupeljčan pred pol leta.

Čeferin: Zveze se ne morejo boriti same, ampak potrebujejo sodelovanje politike



Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je izpostavil, da Uefa in nacionalne zveze same ne morejo dobiti boja proti rasizmu. "Nogometne zveze same tega problema ne bodo rešile. Tudi vlade in nevladne organizacije morajo na tem področju narediti veliko več, skupaj moramo biti bitko proti rasizmu in zavrženim pogledom posameznikov. Samo s skupnimi močmi bomo dostojanstveno prišli do napredka," je med drugim dejal Čeferin. Foto: EPA

Tokrat pa je Čeferin v odzivu na incident zapisal, da se proti temu zlu v športu zveze ne morejo boriti same, ampak za to potrebujejo sodelovanje politike. Čeferin je še enkrat poudaril, da imata Uefa in celotna nogometna družina ničelno toleranco do rasizma v športu. "Bili so časi, ko smo mislili, da smo izkoreninili to zlo. A zadnja leta so nas naučila, da je bilo takšno razmišljanje preveč samozadovoljno. Vzpon nacionalizmov po Evropi je prispeval k nesprejemljivemu vedenju, nekateri pa mislijo, da je množica nogometnih navijačev pravi prostor za izražanje takšnih pogledov," je zapis na Uefini strani začel Čeferin.

Poudaril je, da se Uefa v sodelovanju z nevladno organizacijo Fare (Football Against Racism Europe, Nogomet proti rasizmu v Evropi) že zdaj ostro bojuje proti takšnim dejanjem. Kazni Uefe so med najvišjimi v vseh športnih panogah, najmanjša kazen, na katero lahko računajo tisti, ki takšno dogajanje dopuščajo, je zaprtje stadionov oziroma tribun, s čimer se zmanjšajo prihodki, obenem pa stigmatizirajo navijače takšnih klubov.

Kot je še poudaril Čeferin, je Uefa edina mednarodna zveza, ki lahko tudi igralce kaznuje z do desetimi tekmami prepovedi nastopanja zaradi rasizma. "Verjemite mi, Uefa bo naredila vse, da bo to bolezen spravila iz nogometa. A s tem se ne smemo zadovoljiti, vedno moramo biti še odločnejši."

Nekateri Turki so ob golih tako v petek kot soboto po vojaško salutirali in si nakopali gnev evropske nogometne in politične javnosti. Foto: Reuters

Poenotena otoška politika in mediji

A po drugi strani se Uefa in Fifa trdno oklepata pravila, ki prepoveduje vmešavanje državne politike v domače nogometne zveze, zaradi česar je bila v preteklosti že suspendirana kopica nacionalnih zvez. Ker pa krovni zvezi hkrati preganjata tudi rasizem, se bolgarski zvezi ne piše dobro. Tudi zaradi ogorčenja v Angliji, kjer se je pri kritikah in zahtevah poenotila tudi razklana politika. Tako opozicijska ministrica za šport v senci Rosena Allin-Khan kot premier Boris Johnson sta incidente označila za zlobne in popolnoma neprimerne za sodobno družbo ter pričakujeta odločne ukrepe Uefe.