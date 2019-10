Veliko veselje Ukrajincev po koncu tekme v Kijevu. Foto: Reuters

Izbranci Andreja Ševčenka so še vedno neporaženi v teh kvalifikacijah. Zbrali so že 19 točk in prvega mesta jim nihče več ne more vzeti.

Cristiano Ronaldo je postavil nov mejnik, po koncu tekme pa je bil zvezdnik slabe volje. Foto: Reuters

Pred 70.000 gledalci na razprodanem olimpijskem stadionu so povedli že v 6. minuti, ko je Sergej Krivcov prišel do strela z glavo po podaji iz kota, Rui Patricio je žogo odbil, v mrežo pa jo je pospravil Roman Jaremčuk. V 27. minuti je Vitali Mikolenko z leve strani podal v kazenski prostor, kjer je Andrej Jarmolenko z desetih metrov z levo nogo povišal na 2:0.

V 72. minuti je Taras Stepanenko z roko zaustavil strel Bruna Fernandesa. Sodnik Anthony Taylor je pokazal drugi rumeni karton in gostitelji so nadaljevali z deseterico. Ronaldo je z bele točke matiral Andreja Pjatova za 2:1. To je bil njegov jubilejni 700. gol v seštevku klubskih in reprezentančnih tekmovanj. Evropski prvaki so močno pritisnili v zadnjih minutah, najlepšo priložnost je imel Danilo Pereira, ki je v 94. minuti z 20 metrov poslal žogo v prečko.



Bolgarski navijači so zmerjali angeške nogometaše in sodnik Ivan Bebek je v 28. in 43. minuti prekinil tekmo na stadionu Vasila Levskega. Foto: Reuters

Ukrajina se je kot udeleženka Eura 2020 pridružila Poljski, Rusiji, Italiji in Belgiji.

Rasistični izgredi bolgarskih navijačev v Sofiji

Čehi, ki so v petek zadali Angležem prvi poraz v kvalifikacijah (2:1), so bili tokrat v skupini A prosti. Angleži so se jezo stresli nad Bolgari na stadionu Vasil Levski v Sofiji (0:6). Po dva gola sta dosegla Ross Barkley in Raheem Sterling.

Bolgari bodo ta poraz verjetno plačali še s kakšno kaznijo Uefe, saj je tekmo zaznamoval tudi rasistični izgred domačih navijačev. Hrvaški sodnik Ivan Bebek je moral v prvem polčasu zaradi rasističnih zmerljivk s tribun tekmo dvakrat prekiniti. Prvi polčas je trajal kar 53 minut.

Kapetan Bolgarije Ivan Popov je ob odmoru odšel do navijačev in jih prosil, da prenehajo z neokusnim skandiranjem, vendar ga niso poslušali.

Na drugi tekmi skupine A je v balkanskem obračunu reprezentanca Kosova premagala Črno goro z 2:0. Kosovo ima že 11 točk in zaostaja le še točko za Češko.

Turki do velike točke na Stade de Francu

V obračunu za zmago v skupini H sta Francija in Turčija na Stade de Francu remizirali (1:1). Turki ostajajo na prvem mestu zaradi zmage na prvi medsebojni tekmi. Obe ekipi sta se zavedali, da bi ob zmagi že prišli do EP-ja.

Branilec Fortune iz Düsseldorfa Kaan Ayhan je zagotovil Turčiji veliko točko. Foto: Reuters

Francozi so imeli premoč, ki pa je dolgo niso znali izkoristiti. Šele Olivier Giroud, ki je v igro vstopil v 72. minuti, je poskrbel, da je žoga štiri minute pozneje končala v mreži. Napadalec Chelseaja je zadel z glavo s petih metrov po podaji Antoina Griezmanna iz kota. Veselje v St. Denisu ni trajalo dolgo, saj je Kaan Ayhan že pet minut zatem izenačil z glavo po podaji Hakana Calhanogluja s prostega strela.

"Morali bi preprečiti izenačujoči zadetek. Imeli smo veliko več priložnosti in zaslužili smo si tri točke. Turčija je odlična ekipa, proti nam je osvojila štiri točke in zasluženo je na prvem mestu," je povedal selektor francoskih prvakov Didier Deschamps, ki ni iskal izgovorov zaradi poškodovanih zvezdnikov. Manjkali so Hugo Lloris, Kylian Mbappe in Paul Pogba.

Skupina A:

KOSOVO - ČRNA GORA 2:0 (2:0)

Rrahmani 10., Muriqi 34.

BOLGARIJA - ANGLIJA 0:6 (0:4)

Rashford 7., Barkley 20., 32., Sterling 45., 69., Kane 85.



Lestvica: ANGLIJA 6 5 0 1 26:6 15 ČEŠKA 6 4 0 2 11:9 12 KOSOVO 6 3 2 1 13:10 11 ČRNA GORA 7 0 3 4 3:15 3 BOLGARIJA 7 0 3 4 5:17 3

Skupina B:

UKRAJINA - PORTUGALSKA 2:1 (2:0)

Jaremčuk 6., Jarmolenko 27.; Ronaldo 72./11-m

RK: Stepanenko 72./Ukrajina



LITVA - SRBIJA 1:2 (0:0)

Kazlauskas 79.; Mitrović 49., 53.

Lestvica: UKRAJINA * 7 6 1 0 15:2 19 PORTUGALSKA 6 3 2 1 14:6 11 SRBIJA 6 3 1 2 12:13 10 LUKSEMBURG 6 1 1 4 5:11 4 LITVA 7 0 1 6 5:19 1 * - na evropskem prvenstvu

Skupina H:

FRANCIJA - TURČIJA 1:1 (0:0)

Giroud 76.; Ayhan 82.



ISLANDIJA - ANDORA 2:0 (1:0)

A. Sigurdsson 38., Sigthorsson 65.

G. Sigurdsson (Islandija) je v 73. minuti zapravil 11-m.

MOLDAVIJA - ALBANIJA 0:4 (0:3)

Cikalleshi 22., Bare 34., Trashi 40., Manaj 90.