Mariborska stroka je pripravljena na pomemben evropski izziv. Foto: www.alesfevzer.com

V Bolgarijo je odpotovalo 22 nogometašev, med katerimi je tudi Aleks Pihler, ki je okreval po poškodbi.

Zahovič in Gajser v izvidnici

Slovenski prvak se je želel čim bolje pripraviti na tekmeca, zato sta prejšnji konec tedna v Bolgarijo že odpotovala športni direktor Zlatko Zahovič in pomočnik trenerja Saša Gajser, ki sta si ogledala tekmo državnega prvenstva, ko je Ludogorec gostoval v Varni.

Bolgari so hitri in nepredvidljivi

"Ogled tekme je potrdil dosedanja spoznanja, predvsem o tem, da gre za moštvo, ki ima izredno individualno kakovost v napadu. S posamezniki, ki jih odlikujejo hitrost, sposobnost preigravanja, nepredvidljivost, raznovrstnost. To je njihova stalnica že vrsto let, kar dokazujejo rezultati, osem zaporednih naslovov prvaka in pet uvrstitev v skupinski del evropskih tekmovanj," je tekmeca ocenil Gajser.

Gajser: Potrebujemo odlično predstavo

"Čaka nas zahteven izziv, zato moramo storiti vse, da bomo videli Maribor, ki bo v dveh tekmah pokazal vse, kar nas je krasilo v prejšnjih letih, ko smo igrali v Ligi prvakov in Evropski ligi. Sposobni smo tekmecem izničiti njihove glavne prednosti, potrebujemo pa odlično predstavo v Bolgariji in potem gremo s pomočjo navijačev na povratni tekmi v boj za novo izjemno 'vijolično' zgodbo," je dodal.

Milanič: Moramo iskati svojo priložnost

Trener Darko Milanič pa razmišlja: "Dober izid na prvi tekmi bi bil za nas vsak rezultat, ki bi nam na povratni tekmi omogočil napredovanje. Treba bo pokazati vse, kar znamo. Treba bo dobro napadati, dobro braniti in pokazati srce ter biti mentalno skozi celotno srečanje dober. V vseh teh fazah moramo biti izredno dobri. V tej fazi tekmovanja je jasno, da so moštva zelo kakovostna. Moramo iskati svojo priložnost, predvsem pa verjeti, da lahko kaj naredimo."

Z uspehom bi se krivulja obrnila

Maribor ni najbolje začel državnega prvenstva, a Milanič je optimist: "V nobenem trenutku ne bomo pozabili, kaj je naše delo. S tema dvema tekmama se lahko naša sezona usmeri v želeno smer."

Hotić: Vemo, kaj moramo narediti

Moči tekmeca se zaveda tudi Dino Hotić: "Vemo, da so zelo dobra ekipa, ima vrhunske posameznike, ki so večinoma Brazilci, in vemo, kaj to pomeni. Mi vemo, kaj bomo morali delati, izkoristiti svoje priložnosti in potem se ni bati, da ne pridemo naprej. Ne smemo biti zaletavi, čakali bomo na svojo priložnost. Super bi bilo, če bi zmagali, če pa ne, pa vsaj da ne prejmemo gola. To bi bilo res lepo."