Paul Pogba si že nekaj časa želi poiskati nov klub. Foto: Reuters

United je sezono začel najslabše v zadnjih 30 letih, nad območjem izpada ima vsega dve točki prednosti. Na drugi strani je Liverpool ruši vse pred seboj, saj je dobil vseh osem prvenstvenih tekem in z naskokom vodi na lestvici.

Pogba zagotovo ne bo igral

Trener Uniteda Ole Gunnar Solskjär je sporočil, da v nedeljo ne bo mogel računati na Paula Pogbaja, ki je letos igral zelo malo. "Pregled je imel po tekmi z Arsenalom, potrebuje še nekaj tednov, da se vrne," je dejal Norvežan, ki je sprijaznjen, da med vratnici najbrž ne bo poslal prvega vratarja Davida de Geo. "Mislim, da ne bo igral. Ne vemo še zagotovo, a ne kaže prav dobro."

Še nekaj igralcev ima težave z zdravjem

Nekaj nejasnosti je še pri Jesseju Lingardu, Aaronu Wan-Bissaki in Anthonyju Martialu. "Želim si, da bosta Aaron in Anthony lahko opravila zadnji trening in bosta lahko odigrala polčas ali vsaj pol ure," pravi Solskjär.

Dobre novice za Kloppa: vrača se Alisson ...

Nad Liverpoolom je bilo pred začetkom sezone kar nekaj temnih oblakov (precej glavnih akterjev je imelo naporno reprezentančno poletje, poškodba Alissona), a štart je bil popoln. Trener Jürgen Klopp se veseli okrevanja brazilskega vratarja, ki naj bi v nedeljo lahko igral.

Mohamed Salah je v letošnjem prvenstvu dosegel štiri gole. Foto: Reuters

... Igral naj bi tudi Salah

Na zadnji prvenstveni tekmi pred reprezentančnim premorom je lažjo poškodbo dobil prvi zvezdnik Mohamed Salah, ki pa je že okreval in je pričakovati, da bo nedeljsko tekmo lahko začel od prve minute.

Angleško prvenstvo, 9. krog

Sobota ob 13.30:

EVERTON - WEST HAM

Ob 16.00:

BOURNEMOUTH - NORWICH

ASTON VILLA - BRIGHTON

CHELSEA - NEWCASTLE

LEICESTER - BURNLEY

TOTTENHAM - WATFORD

WOLVERHAMPTON - SOUTHAMPTON

Ob 18.30:

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY

Nedelja ob 17.30:

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL

Ponedeljek ob 21.00:

SHEFFIELD UNITED - ARSENAL