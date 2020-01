Fotografija Maria Balotellija s tekme proti Veroni. Foto: EPA

Kot je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa, je tamkajšnja policija na video posnetkih identificirala 38-letnika, ki je 3. decembra na stadionu Marcantino Benegodi na tekmi med Verono in Brescio skandiral žaljive rasistične opazke.

Na tem obračunu je italijanski napadalec ganskih korenin zaradi rasističnega skandiranja brcnil žogo proti navijačem Verone in zagrozil, da bo zapustil zelenico, zaradi česar je bila tekma za nekaj časa tudi prekinjena.

Balotelli je bil že v preteklosti večkrat tarča rasističnih napadov. Nazadnje se mu je to zgodilo prejšnji teden na domačem stadionu Mario Rigamonti, ko so ga žalili navijači Lazia in je prav tako prišlo do krajše prekinitve. Navijači so prenehali šele po pozivu napovedovalca. "Navijači Lazia, ki ste bili danes na tekmi, sram naj vas bo," je kasneje na Twitterju napisal nogometaš.