Bo Neymar še kdaj oblekel dres PSG-ja? Foto: Reuters

Brazilski zvezdnik se namreč ni opravičil oziroma pojasnil razlogov za odsotnost. "Brez dovoljenja kluba Neymarja ni bilo ob dogovorjenem času na dogovorjenem mestu. Klub obžaluje nastali položaj, zaradi katerega bo ustrezno ukrepal," so sporočili Parižani. Neymar se je pred dvema letoma za rekordno odškodnino 222 milijonov evrov iz Barcelone preselil v francosko prestolnico.

Pri PSG-ju je Brazilec, ki je zaradi poškodbe moral izpustiti pravkar končano Copo Americo, zdaj nezadovoljen in naj bi se želel vrniti v Katalonijo. Španski mediji medtem poročajo, da bi bil Neymar pripravljen pri Barci sprejeti precej nižjo plačo, kot jo ima v Parizu. Njegova prihodnost je negotova, pogodbo pa ima sklenjeno do leta 2022 in PSG bo ob morebitnih pogajanjih za prestop zanj zahteval zelo visoko odškodnino.

Neymar je do zdaj v dresu PSG-ja, s katerim je dvakrat postal francoski prvak, na 37 tekmah dosegel 34 golov. Z Barcelono je v štirih letih osvojil dve La ligi in tri kraljeve pokale, v sezoni 2014/15, ki so jo Katalonci sklenili s slavjem v Ligi prvakov, pa torej tudi zgodovinski trojček. Barcelona, ki se je pred novo sezono okrepila s Frenkiejem de Jongom, ki je bil tik pred prestopom v PSG, in Netom, naj bi kmalu v svoje vrste zvabila še eno zveneče ime v napadu – Antoina Griezmanna.