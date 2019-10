Zdenek Ondrašek je dosegel odločilni zadetek v Pragi. Foto: Reuters

Angleži so v kvalifikacijah zadnjič izgubili pred desetimi leti proti Ukrajini, niz tekem brez poraza se je končal pri 43. Čehi so se pokazali za trdno in močno ekipo. Pred 18.651 gledalci na stadionu Sinobo je sodil Damir Skomina.

Izbranci Garetha Southgata so začeli odlično. Lukas Masopust je v kazenskem prostoru podrl Raheema Sterlinga. Z bele točke je bil že v 5. minuti natančen Harry Kane.

Jakub Brabec je hitro nadomestil začetni zaostanek po podaji iz kota. Pozneje se je igra umirila, Čehi pa so imeli terensko premoč. Angleži so bili v drugem polčasu brez pravih idej.

Pet minut pred koncem je Masopust z desne strani podal pred vrata, kjer je Zdenek Ondrašek z natančnim strelom z desnico poslal žogo z desetih metrov v mrežo. Jordan Pickford je bil nemočen. Čehi so zdržali tudi zadnji angleški nalet v sodnikovem dodatku in se s svojimi današnjimi tekmeci po točkah izenačili na vrhu lestvice.

Olivier Giroud je zadel z enajstih metrov in Francija se lahko že v ponedeljek uvrsti na Euro. Foto: Reuters

Giroud z bele točke odločil na Islandiji

Svetovni prvaki Francozi so na Islandiji zmagali z 1:0. V prvem polčasu so imeli rahlo terensko premoč gostje, ki so sredi prvega dela po igri z roko domačih v kazenskem prostoru zahtevali enajstmetrovko, a je niso dobili. V 66. minuti je po prekršku nad Antoinom Griezmannom z bele točke zadel Olivier Giroud. Blaise Matuidi je deset minut pred koncem zadel še vratnico.

Tosun v zadnji minuti potopil Albance

Turčija je gostila Albanijo in se dolgo mučila. Kazalo je na delitev točk, potem pa je v 90. minuti Cenk Tosun izkoristil napako v obrambi gostov in dosegel zmagoviti zadetek. S tem si je Turčija pripravila dobro izhodišče za ponedeljkovo tekmo s Francozi, ki bo odločala o prvem mestu v skupini.

Skupina A:

ČEŠKA - ANGLIJA 2:1 (1:1)

Brabec 9., Ondrašek 85.; Kane 5./11-m

ČRNA GORA - BOLGARIJA 0:0

Lestvica: ANGLIJA 5 4 0 0 20:5 12 ČEŠKA 6 4 0 2 11:9 12 KOSOVO 5 2 2 1 10:10 8 ČRNA GORA 6 0 3 3 3:13 3 BOLGARIJA 6 0 3 3 5:11 3

Skupina B:

UKRAJINA - LITVA 2:0 (1:0)

Malinovski 29., 58.

PORTUGALSKA - LUKSEMBURG 3:0 (1:0)

Bernardo Silva 16., Ronaldo 65., Guedes 89.

Lestvica: UKRAJINA 6 5 1 0 13:1 16 PORTUGALSKA 5 3 2 0 13:4 11 SRBIJA 5 2 1 2 10:12 7 LUKSEMBURG 6 1 1 4 5:11 4 LITVA 6 0 1 5 4:17 1

Skupina H:

TURČIJA - ALBANIJA 1:0 (0:0)

Tosun 90.

ISLANDIJA - FRANCIJA 0:1 (0:0)

Giroud 66.

ANDORA - MOLDAVIJA 1:0 (0:0)

Vales 63.

RK: Ginsari 55./Moldavija