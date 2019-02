Pred prvo tekmo ima Robert Pevnik v ekipi nekaj zdravstvenih težav, a verjame, da bosta tako vratar Nejc Vidmar kot Rok Kronaveter nared, medtem ko ne bo Harisa Kadrića in Nika Kapuna. Foto: www.alesfevzer.com

"Cilj je isti, torej, da bo Olimpija na vrhu. Vem, da zaostajamo devet točk za Mariborom, kar je veliko, a tudi malo. Osredotočali se bomo na vsako tekmo posebej. Cilj je tudi, da pridemo v finale pokala in da osvojimo eno lovoriko. Tudi v prvenstvu še nismo obupali," je na novinarski konferenci dejal športni direktor Fabijan Komljenović.

Ta je poudaril, da so doživeli veliko sprememb, vključno z menjavo trenerja, zdaj Olimpijo vodi Robert Pevnik, a da so zadovoljni z vsem, tudi s prestopnim rokom. Spomnimo, med drugimi so odšli vratar Aljaž Ivačič, Kingsley Boateng, Aljaž Krefl, Rijad Kobiljar, Daniel Avramovski, Branko Ilić, Aris Zarifović in Andres Vombergar, prišli pa Rok Kidrič, Ermin Alić, Mirza Mujčić (nekaj je še vprašanj glede tega prestopa), Endri Cekici, Matic Paljk in Jan Andrejašič.

Olimpija v zelo spremenjeni zasedbi, Pevnik v napadu stavi na Lupeto

Več pozornosti mladim igralcem

"Gremo v neko drugo smer, naši igralci, mlajši iz akademije, so bili tudi na pripravah in so pokazali, da lahko v naslednjih letih računamo nanje. Več pozornosti bomo usmerili nanje, pomagali pa jim bodo izkušenejši nogometaši," pravi Komljenović in dodaja, da si kot direktor akademije želi, da bi v prihodnje v člansko ekipo promovirali enega, dva ali celo tri igralce: "Zadovoljen bom, če pride en takšen igralec, kakovosten, ki se bo dokazal in postal slovenski reprezentant, ter dva igralca vsako naslednje leto. To je cilj in želja in bom zelo srečen, če nam to uspe, v nasprotnem primeru bom žalosten."

Osredotočeni na Krško

S tekmovalnega vidika je Pevnik že večkrat poudaril, da je zadovoljen z ekipo in tudi s pripravljenostjo na uvodno spomladansko tekmo v Krškem: "Krško cenimo, ampak naš cilj so tri točke, kar je normalno za Olimpijo. Trenutno razmišljamo samo o Krškem, o Mariboru ne razmišljamo in se ga ne bojimo. Cilj je najprej Krško, potem Celje, Triglav in šele potem večni derbi. O Mariboru trenutno sploh ne razmišljamo, oni lahko o nas."

Kot pravi strateg Ljubljančanov, so v pripravah naredili vse načrtovano: "Mogoče je manjkal kakšen gol na kakšni tekmi, ampak glede tega nismo delali panike, imamo še tri, štiri dni, da dvignemo formo napadalcev. Kot sem rekel, sem zelo zadovoljen s trenutnim stanjem igralcev in njihovo željo."

V napadu morajo zapolniti predvsem vrzel po Vombergarjevem odhodu: "Delamo na tem, imamo napadalce Jucieja Lupeto, Harisa Kadrića, Antonia Lukanovića, Oliverja Kregarja ... Ne bi več razmišljal o Vombergarju, ampak o tistih, ki jih imam. Kadrića še ne bo v kadru, Lupeta pa pravi, da se počuti odlično na položaju 'devetke' in naj to dokaže."