Na skupščini v Stari Pazovi je za uvedbo VAR-a glasovalo 28 od 32 klubov. Najbolj se je za to zavzel Partizan, medtem ko predstavnikov Crvene zvezde na zasedanju ni bilo. Ustanovili so delovno telo, ki bo pripravilo načrt, kako bi funkcioniralo vse skupaj, pa tudi kako bi rešili finančne in infrastrukturne težave, povezane s to tehnologijo. Načrt je, da bi VAR v elitni srbski ligi začeli uporabljati v sezoni 2021/22.

Hrvaška bo VAR dobila z naslednjo sezono, pri čemer je bil strošek po poročanju hrvaških medijev 1,5 milijona dolarjev. Od tega je 80 odstotkov pokrila Mednarodna nogometna zveza (Fifa), preostalo pa Hrvaška nogometna zveza. Klubi morajo le zagotoviti sobico za sodnike VAR.

Videotehnologija se sicer med drugim že uporablja v Italiji, Španiji, Nemčiji, Franciji, pa tudi v Ligi prvakov. V prihodnji sezoni bo VAR tudi v angleški ligi.

V Sloveniji se trenutno še zbirajo informacije o VAR-u in vsem, kar je s tem povezano.