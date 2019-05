Franck Ribery je z Bayernom osvojil 21 lovorik. Foto: EPA

Nemški velikan je uradno sporočil, da Francoz poleti ne bo podaljšal pogodbe, Nizozemec pa se je že prej odločil, da bo po sezoni odšel iz Münchna. Ribery je za spletno stran kluba pojasnil, da še ne ve, kaj bo počel v naslednji sezoni, a si želi ostati povezan z nogometom: "Nimam še načrtov za naprej. Ne vem, kaj in kje bom počel, upam pa, da bom še igral nogomet."



"Ko sem prišel k Bayernu, so se mi uresničile sanje. Slovo bo težko, a ne smemo pozabiti, kaj vse smo dosegli skupaj," je še dejal Ribery, ki se bo od dresa bavarskega ponosa poslovil po 12 letih in več kot 20 osvojenih lovorikah. K Bayernu je leta 2007 prestopil iz Marseilla, dolgoletni francoski reprezentant pa je igral še za Galatasaray, Metz, Brest, Ales in Boulogne. Robben je v München prišel leta 2009. Pred tem je bil član Real Madrida, Chelseaja, PSV-ja in Groningena. Leta 2013 sta z Bayernom osvojila Ligo prvakov, sicer pa letos naskakujeta skupaj osmi – Ribery pa svoj deveti – naslov nemškega prvaka.



Za oba bodo pri Bayernu naslednje leto pripravili posebno poslovilno tekmo. "Franck in Arjen sta izvrstna igralca. Bayern jima veliko dolguje, pomagala sta ustvariti klub v desetletju največje moči. Zato jima želimo prirediti posebno slovo," je napovedal direktor kluba Karl-Heinz Rummenigge.