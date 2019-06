Snemanje Žoge je okrogla je potekalo v atriju Radia Slovenija. Foto: Val 202

Voditelj Luka Petrič je s sodelavci Aljažem Golčerjem, Jožetom Pepevnikom, Markom Cirmanom in Boštjanom Janežičem gostil Marka Radmiloviča.

Težave na sredini igrišča

Osrednja tema pogovora je bila končana nogometna sezona s poudarkom na slovenski reprezentanci, ki je pred nekaj dnevi zaključila s tekmama drugega cikla kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2020. O porazu v Celovcu proti Avstriji so sodelujoči v pogovoru izpostavili težave reprezentance na sredini igrišča, kjer je Bijol zamenjal Krhina in v napadu, kjer Slovenija nima nogometaša, ki bi do zdaj prepričal. Ob zmagi proti Latviji pa je Jože Pepevnik slovensko reprezentanco pohvalil za pozitiven pristop, ki so ga pokazali proti očitno slabši ekipi.

Bo Popovič as iz rokava

Pri pogovoru o nadaljevanju kvalifikacij so bila mnenja deljena, ko je prišlo do vprašanja o možnostih Slovenije za osvojitev drugega mesta v skupini. Pohvale za svoji predstavi pa sta bila deležna novinec v državnem dresu Denis Popovič, ki ga je Luka Petrič primerjal z Aleksandrom Radosavljevićem in Domen Črnigoj, ki je proti Latviji dosegel prva dva zadetka za Slovenijo v svoji karieri. Zanj je Boštjan Janežič dodal, da ni sebičen in bi bil v prihodnosti lahko celo vodja reprezentance.

Od krtače do uporabnosti teleteksta

V oddaji lahko slišite tudi mnenja novinarjev in gosta o ostalih kvalifikacijskih skupinah, finalu prve izvedbe lige narodov in njihova mnenja pred začetkom Cope Americe. Niso pa pozabili niti na žensko svetovno prvenstvo, na Turke in njihove težave s krtačo za pomivanje posode ter parfumi, na uporabnost teleteksta, na zanimive priimke nekaterih nogometašev in na Jana Oblaka, ki po njihovo ne bo okrepil Manchester Uniteda.

Vabljeni k poslušanju celotne oddaje