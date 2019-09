Nogometaši Portugalske se veselijo prve zmage. Foto: Reuters

Goste je v 42. minuti v vodstvo popeljal William Carvalho, ki je izkoristil zmedo in slabo posredovanje domače obrambe. Evropski prvaki so prednost podvojili na začetku drugega polčasa, ko je 20 metrov od gola žogo sprejel Goncalo Guedes, obrnil Nemanjo Maksimovića, se sprehodil v kazenski prostor in žogo drugič poslal v domačo mrežo.

Nikola Milenković je dosegel gol upanja, a Srbija je ostala brez točk. Foto: Reuters

Srbi so se v igro vrnili v 68. minuti, ko je po podaji iz kota v polno zadel Nikola Milenković, ki je bil pri strelu popolnoma neoviran. Dobrih deset minut pred koncem je goste v prednost dveh golov spet popeljal Cristiano Ronaldo, ki je zadel v hitrem protinapadu. Posnetek je pokazal, da je bil napadalec na meji prepovedanega položaja, sodniki pa so akcijo priznali.

A igralci v rdečem so se spet vrnili v igro. V 85. minuti so v hitri akciji znižali na 2:3. Aleksandar Mitrović je žogo lepo sprejel v kazenskem prostoru in pravo bombo poslal pod prečko. Navijači so se komaj lahko veselili gola, je na semaforju že pisalo 2:4. Gostje so izvajali sredino in izkoristili nezbranost domače obrambe, popolnoma neoviran je proti golu udaril Bernardo Silva.

Ukrajina utrjuje vodstvo

V isti skupini je Ukrajina s 3:0 zmagala na gostovanju pri Litvi in suvereno vodi v težki skupini B, pred drugo Portugalsko ima kar osem točk prednosti. Z enakim izidom je Islandija premagala Moldavijo in se veseli že četrte zmage v kvalifikacijah.

Harry Kane je za Anglijo dosegel 23., 24. in 25. gol. Foto: Reuters

Kane sodeloval pri vseh golih

V popoldanskih tekmah se je najbolj izkazala Anglija, ki je na svojem Wembleyju s 4:0 odpravila Bolgarijo. Junak tekme je bil Harry Kane, ki je dosegel hat-trick, sodeloval pa je tudi pri tretjem golu, ko je podal Raheemu Sterlingu. Kapetan je dva gola dosegel z enajstmetrovke.

Kvalifikacije za Euro 2020

Skupina A:

KOSOVO - ČEŠKA 2:1 (1:1)

Muriqi 20., Vojvoda 67.; Schick 16.

ANGLIJA - BOLGARIJA 4:0 (1:0)

Kane 24., 49./11-m, 73./11-m, Sterling 55.

Lestvica: ANGLIJA 3 3 0 0 14:1 9 KOSOVO 4 2 2 0 7:5 8 ČEŠKA 4 2 0 2 6:8 6 ČRNA GORA 4 0 2 2 3:10 2 BOLGARIJA 5 0 2 3 5:11 2

Skupina B:

LITVA - UKRAJINA 0:3 (0:2)

Zinčenko 7., Marlos 27., Malinovski 61.

SRBIJA - PORTUGALSKA 2:4 (0:1)

Milenković 68., Mitrović 85.; Carvalho 42., Guedes 58., Ronaldo 80., Silva 86.

Lestvica: UKRAJINA 5 4 1 0 11:1 13 PORTUGALSKA 3 1 2 0 5:3 5 LUKSEMBURG 4 1 1 2 4:5 4 SRBIJA 4 1 1 2 7:11 4 LITVA 4 0 1 3 3:10 1

Skupina H:

ISLANDIJA - MOLDAVIJA 3:0 (1:0)

Sigthorsson 31., Bjarnason 55., Mudrac 77./ag

TURČIJA - ANDORA 1:0 (0:0)

Tufan 89.

FRANCIJA - ALBANIJA 4:1 (2:0)

Coman 8., 68., Giroud 27., Ikone 85.; Cikalleshi 90./11-m

Griezmann je v 37. minuti zapravil 11-metrovko za Francijo.