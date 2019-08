Gareth Bale ima pogodbo z Realom še za naslednje tri sezone. Foto: Reuters

Ob remiju Reala z Romo v Rimu (2:2) je 30-letnik vstopil v igro v 60. minuti in zaigral v sami konici napada. Španska Marca je zapisala, da je bil eden izmed najboljših na igrišču in da bi lahko imel opazno vlogo v ekipi, če bo le tako nadaljeval.

Bala je Zidane priključil prvi ekipi, potem ko je manjkal na številnih prijateljskih tekmah, potem ko je propadel njegov prestop na Kitajsko. Nad Valižana so se v Madridu zgrnili temni oblaki še posebej prejšnji mesec, ko je Zidane povedal, da so njegovi dnevi pri Realu šteti. "Upamo, da kmalu odide. To bi bilo najbolje za obe strani. Delamo na njegovem prestopu. Nič nimam proti njemu, toda pride čas, ko se morajo nekatere stvari zgoditi," je bil nedvoumen Zidane.

Zdaj je Francoz obrnil ploščo, verjetno tudi zato, ker ne kaže, da bo Bale našel drugo sredino. Enaka je zgodba z Jamesom Rodriguezom. "Na oba računam 100-odstotno," je po tekmi v Rimu povedal Zidane.

Real je v 16. minuti v vodstvo popeljal Marcelo po podaji Luke Modrića. V 34. minuti je izenačil Diego Perotti. Madridčane je spet v vodstvo popeljal Casemiro v 39. minuti, le minuto pozneje pa je končni izid postavil Edin Džeko. Pri streljanju enajstmetrovk so bili uspešnejši Rimljani.

Špansko prvenstvo se bo začelo konec tedna.

PARI PRVEGA KROGA



Petek ob 21.00:

ATHLETIC BILBAO - BARCELONA

Sobota ob 17.00:

CELTA VIGO - REAL MADRID

Ob 19.00:

VALENCIA - REAL SOCIEDAD

Ob 21.00:

LEGANES - OSASUNA

VILLARREAL - GRANADA

Nedelja ob 17.00:

ALAVES - LEVANTE

Ob 19.00:

ESPANYOL - SEVILLA

Ob 21.00:

ATLETICO MADRID - GETAFE (Oblak)

Ponedeljek ob 20.00:

MALLORCA - EIBAR

Ob 22.00:

REAL BETIS - REAL VALLADOLID