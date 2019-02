Sadio Mane je imel v prvem polčasu dve priložnosti pred vrati Manuela Neuerja. Foto: Reuters

Na Anfieldu so gledalci spremljali zanimiv prvi polčas. Za odtenek boljši je bil Liverpool, nevarna sta bila predvsem Sadio Mane, ki je imel dve lepi priložnosti, in Mohamed Salah. Pri gostih je zagrozil Kingsley Coman.

V drugem polčasu je bilo manj priložnosti, najlepšo je znova zapravil Mane, ko je streljal z glavo, Manuel Neuer je žogo izbil mimo vratnice.

Navijač Bayerna v trgovini s spominki na stadionu Anfield. Foto: Reuters

Tudi v Lyonu je bilo razburljivejše v prvem delu. Obe ekipi bi lahko vodili. Barcelona je igrala dobro, priložnosti sta imela Ousmane Dembele in Lionel Messi, gostujoči vratar Marc Andre ter Stegen pa se je izkazal z izjemnima obrambama po strelih Hassema Aouarja in Martina Terrierja. V drugem delu so gostiteljem pošle moči, a je obramba zdržala. Dobro je branil Anthony Lopes.

Povratni srečanji bosta 13. marca.

Osmina finala, prve tekme:

LYON - BARCELONA 0:0

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Mendy, Terrier (76,/Cornet), Ndombele (84./Cheikh), Traore (69./Tousart), Depay, Aouar, M. Dembele.

Barcelona: ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Rakitić, Busquets, Sergi Roberto (81./Vidal), O. Dembele (67./Coutinho), Messi, Suarez.

Sodnik: Cüneyt Cakir (Turčija)

LIVERPOOL - BAYERN 0:0

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita (76./Milner), Salah, Firmino (76./Origi), Mane.

Bayern: Neuer, Kimmich, Süle, Hummels, Alaba, Javi Martinez, Thiago, Gnabry (91./Rafinha), James Rodriguez (88./Sanches), Coman (81./Ribery), Lewandowski.

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)

Povratni tekmi bosta 13. marca.

Sreda ob 21.00:

SCHALKE - MANCHESTER CITY

ATLETICO MADRID - JUVENTUS

Povratni tekmi bosta 12. marca.

Odigrano prejšnji teden:

TOTTENHAM - BORUSSIA (D) 3:0 (0:0)

Son 47., Vertonghen 83., Llorente 86.

AJAX - REAL MADRID 1:2 (0:0)

Ziyech 75.; Benzema 60., Asensio 87.

Povratni tekmi bosta 5. marca.

MANCHESTER UNITED - PARIS SG 0:2 (0:0)

Kimpembe 53., Mbappe 60.

RK: Pogba 89./Man. United

ROMA - PORTO 2:1 (0:0)

Zaniolo 70., 77.; Lopez 79.

Povratni tekmi bosta 6. marca.