Celje in Aluminij s "slepimi" naboji

V soboto Triglav - Rudar, preostale tekme v nedeljo

Celje - MMC RTV SLO, STA

Celjani po treh krogih ostajajo brez zmage. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometaši Celja in Aluminija so se v uvodni tekmi tretjega kroga državnega prvenstva razšli brez golov (0:0). Celjani so tako še drugič v novi sezoni remizirali, igralci iz Kidričevega pa po dveh zmagah prvič.