Olimpijina obramba je močnejša za Denisa Šmeja. Foto: www.alesfevzer.com

"Ekipa me je odlično sprejela, tako igralci kot strokovni štab. Lahko sem si samo želel take dobrodošlice, kot sem jo dobil. Z ekipo se pripravljam v Kranjski Gori, kjer trdo delamo. Smo sredi težkega ciklusa priprav, vendar pa je vzdušje odlično. Pred kratkim smo odigrali tudi odlično tekmo proti Dinamu, na kateri smo dobili potrditev, da smo na pravi poti," je dejal Šme in spregovoril tudi o ciljih za prihajajočo sezono: "Cilji za prihajajočo sezono so jasni. V Evropi želimo priti čim dlje, v domačih tekmovanjih pa je samoumevno, da Olimpija vsako sezono napada dvojno krono."

Šme, ki igra na položaju osrednjega branilca, se je zmajem priključil na začetku pripravljalnega obdobja in že nastopil na prijateljskih tekmah proti Škendiji in Dinamu, zdaj pa je s podpisom pogodbe uradno postal član aktualnih pokalnih prvakov. Za sabo ima 98 tekem v slovenskem prvenstvu, igral pa je za Rudar, Koper, Aluminij in Maribor. Po letošnji sezoni se mu je iztekla pogodba z vijoličastimi.

Repas in Makovec v Domžala podpisala profesionalni pogodbi

Medtem so Domžalčani podpisali profesionalni pogodbi z domačima upoma Žigo Repasom in Ivanom Makovcem, ki bosta rumeni dres nosila do konca sezone 2020/21. "Gre za dva izmed fantov iz lokalnega okolja, ki jima želimo posvečati posebno pozornost. Zato me toliko bolj veseli, ko nam skupaj uspe in ko ti fantje dosežejo želeno raven kakovosti, da lahko nanje računamo tudi v prvi ekipi. Oba sta zelo obetavna, pridno delata in sta že vrsto let med nosilci svoje generacije. Predvsem Žiga je v zadnjih mesecih tudi v okviru članske ekipe dokazal, da se v njem skriva velik talent, ki bi ga morda utegnil že v tej sezoni prikazati tudi na prvoligaških zelenicah, kjer je tudi uspešno debitiral v pravkar končani sezoni," je dejal športni direktor kluba Matej Oražem.