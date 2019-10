Olimpija je s 30 točkami po 14 krogih na vrhu lestvice. Aluminij na drugem mestu zaostaja dve točki, Maribor na tretjem mestu pet. Foto: www.alesfevzer.com

15. krog državnega prvenstva se bo v soboto že ob 13. uri začel v Kranju (Triglav - CB24 Tabor Sežana) in ob 14.45 nadaljeval v Ljubljani (Olimpija - Aluminij). Prenos tekme iz Stožic bo na TV SLO 2, takoj po koncu uvodne tekme svetovnega pokala alpskih smučark v Söldnu, ki jo bomo prav tako prenašali na drugem programu.

Trener Olimpije Safet Hadžić, ki zaradi kazni ne bo smel voditi svojega moštva, se zaveda, da njegove varovance čaka zahtevna tekma: "Aluminij je nevaren nasprotnik, ima svojo specifično igro, dobro se brani in ima dobro tranzicijo. Individualno tehnično so dobro podkovani, nevarni so za vse ekipe. Na tej tekmi bomo videli svoj karakter. Če hočeš biti prvak, moraš Aluminij premagati," je Hadžić povedal za klubsko spletno stran.

Na prvi medsedbojni tekmi (18. avgusta) te sezone je bilo v Kidričevem 1:0. "Bili smo enakovredni, a so nasprotniki na koncu zadeli in zmagali. Tu pričakujem povsem drugačno tekmo, smo jih preučili in iz napak se učimo. Aluminij je dobra ekipa, organizirana, igra kompaktno in se dobro brani. Pričakujem težko tekmo," pa meni branilec Miral Samardžić.

Milanič poloma v Sežani ne more pozabiti

Sobotno dogajanje na prvoligaških zelenicah se bo nadaljevalo ob 16.55 z dvobojem Maribor - Celje. Za Darka Milaniča ni več izgovorov - po polomu na Krasu (Tabor Sežana je bila boljša s 4:1) šteje le zmaga.

"Še vedno se ne moremo sprijazniti s tem, kar se je zgodilo v Sežani. Naša podoba je bila takšna, kot se ne dogaja pogosto. Več zadev je pripeljalo do tega, pogovorili smo se o vsem, opravili analizo in zdaj moramo zagrabiti ter se vrniti na nivo, ko smo bili razigrani, povezani, moštveni. Ta povezanost je odločilna, seveda ob mentalni pripravi na tekmo. Moštveni in posamični," razmišlja trener Darko Milanič.

Osrednji branilec Maribora Špiro Peričić se vrača v ekipo, na štajerskem derbiju bo poskušal popraviti bled vtis s prejšnjih tekem. Foto: www.alesfevzer.com

Prvi štajerski derbi je pripadel Celjanom, potem ko je v 84. minuti lastno mrežo zatresel Špiro Peričić, ki se jutri po kazni (rdeči karton) vrača v moštvo. S še enim polnim izkupičkom bi Celje lahko skočilo na tretje mesto, ki Evropo prinaša ne glede na razplet v pokalnem tekmovanju.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 15. krog, sobota ob 13.00:

TRIGLAV - CB24 TABOR SEŽANA

Ob 14.45:

OLIMPIJA - ALUMINIJ

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Ob 16.55:

MARIBOR - CELJE

Nedelja ob 17.00:

RUDAR - MURA

Ob 19.00:

DOMŽALE - BRAVO