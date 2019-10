37-letni Predrag Sikimić je podal za prvi vodilni gol Sežane, nato pa še sam dosegel enega za drugo vodstvo Kraševcev ter ob koncu še postavil piko na i že z devetim ligaškim golom. Foto: www.alesfevzer.com

Drugo gostovanje @nkmaribor na Primorskem v tej sezoni, drugi poraz. Tabor Sežana na sedmi domači tekmi petič zmagal. 4:1! #TABMAR #plts pic.twitter.com/sDBAEWnq0u — Matej Rijavec (@Matej_Rijavec) 20. oktober 2019

Srb Predrag Sikimić in Kamerunec Rodrigue Bongogui sta po dvakrat zatresla mrežo slovenskih prvakov, katerim je Luka Zahović ob izteku 1. polčasa še prinesel izenačenje. A v drugih 45 minutah so bili branilci naslova neprepoznavni, igrali in zabijali so samo Sežanci in to kar trikrat. Prvi junak velike zmage Sežancev je bil 37-letni Sikimić, ki je zadetkoma dodal še podajo, s skupno 9 goli pa je zdaj skupaj z Dariom Vizingerjem že drugi strelec Prve lige.

Pred 18 leti v Sežani že ugnali vijoličaste

Obračun 14. kroga je Taboru prinesel drugo zmago nad Mariborom na 5 medsebojnih prvoligaških soočenjih - prvič so se v Sežani skalpa vijoličastih veselili 18. aprila 2001 (2:1), skupni izkupiček je zdaj 2 zmagi Tabora in 3 zmage Maribora. Na sedmi domači tekmi so češnjice slavile že peto zmago sezone, s čimer delajo novinci v PLTS velike in pomembne korake k obstanku med slovensko nogometno elito.

Team building #miskupajenosmo pic.twitter.com/eVOifZ3Tqv — Marcos Tavares MT9 (@marcostavaresMT) 20. oktober 2019 Pred tekmo v Sežani so bili Mariborčani še dobre volje.

Aluminij proti Bravu lahko prehiti Maribor

Poraz na Krasu je prvi ligaški neuspeh Maribora po sedmih krogih - nazadnje so klonili na štajerskem derbiju pri Celju sredi avgusta (1:2). Mariboračni zdaj za vodilno Olimpijo zaostajajo za 5 točk, pri tem pa jih lahko Aluminij že s točko na zadnji tekmi 14. kroga proti Bravu izrine iz 2. mesta.

Bongogoui napovedal velik dan

Stjepan Babić se je po poškodbi gležnja vrnil v prvo postavo Sežane. V osrčju mariborske obrambe je ob Nemanji Mitroviću namesto kaznovanega Špira Peričića začel Aleksander Rajčević. Trener Milanič je omenjal, da bi lahko začel 20-letni Luka Koblar, ki pa ga ni niti na rezervni klopi. Luka Zahović je zacelil poškodbo in je od prve minute bil v konici napada.

Gostitelji so udarno začeli, že v prvi minuti resno ogrozili Pirićeva vrata, v osmi minuti pa z lepo akcijo povedli. Predrag Sikimić je z glavo lepo zasposlil Kamerunca Rodrigueaja Bongonguija, ki je z desetih metrov natančno meril.

| Konec tekme in ZMAGAAA!#CherryBox24 TABOR 4 - 1 NK Maribor

Za rdeče-črne sta zadela Rodrigue Bongongui (7’, 56’) in Predrag Sikimić (50’, 90').#PodpiramoNašLokalniKlub ️ pic.twitter.com/SusPfOvtBj — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) 20. oktober 2019

Izenačenje s pomočjo podaje Sežanca

V 38. minuti je izenačil Luka Zahović, kar je njegov peti zadetek sezone. Dino Hotić je poskusil s predložkom, branilec Mario Zebić je skušal prestreči žogo, a je dejansko samo podal Zahoviću za lahko izenačenje.

Dvojna kraševska klofuta v petih minutah

A se Sežanci niso dali, med premorom so zbrali moči in udarno odprli 2. polčas. Na desni strani je Mitja Viler v 51. minuti pustil preveč prostora Ivorju Horvatu, ki je poslal idealen predložek v osrčje kazenskega prostora, kjer je bil v skoku najvišji podajalec za prvi zadetek Sikimić. Že osmi gol sezone za 37-letnika iz Smedereva.

Ko 37-letnik prešprinta obrambo prvakov

Šok za Štajerce pa je bil dvojen - čez pet minut je bilo že 3:1 za Tabor. Katastrofalna napaka ožje mariborske obrambe, ki je podarila žogo Bonbogouiju, ki je mirno preigral Kenana Pirića za svoj drugi gol na tekmi. Piko na i je postavil Sikimić v 90. minuti, ko je pobegnil gostujočim branilcem in dobil nato še dvoboj s Pirićem za 1:1 Kraševci bodo v 15. krogu v soboto gostovali v Kranju, Mariborčani pa bodo gostili Celjane.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 14. krog

CB24 TABOR SEŽANA - MARIBOR 4:1 (1:1)

Bongongui 7., 56., Sikimić 51., 90.; Zahović 38.

Danes ob 16.30:

ALUMINIJ - BRAVO 2:0 (2:0)

Krajnc 24., Leko 30.

CELJE - DOMŽALE 2:1 (1:1)

750; Lotrič 37./11-m, Kerin 71.; S. Vuk 21.

OLIMPIJA - RUDAR 6:0 (4:0)

700; Knežević 5., Vukušić 13., 22., Boakye 32., Savić 65., Cekici 89.

MURA - TRIGLAV 2:2 (0:1)

2.150; Mulić 75., Maroša 91./11-m; Majcen 7., Tijanić 80.