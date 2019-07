Rok Kronaveter je bil izključen na tekmi 2. kroga Prve lige TS v Velenju. Foto: www.alesfevzer.com

Član Maribora Rok Kronaveter bo moral zaradi rdečega kartona počivati dve tekmi, Dario Vizinger, ki je prav tako predčasno končal tekmo v dresu Celja, pa eno tekmo.

Kitel je v obrazložitvi zapisal, da je Kronaveter žalil sodnika, kot olajševalno okoliščino je upošteval nogometaševo opravičilo po tekmi.

Olimpija prejela ukor

Maribor bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev plačati 300 evrov. Tabor Sežana in Celje sta zaradi nešportnega vedenja več igralcev dobila vsak po 300 evrov kazni. Kitel je Olimpijo kaznoval z ukorom zaradi neupoštevanja protokola pred začetkom tekme ter s 150 evri zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev.