Krško je ob prihodu Prve lige žel simpatije v slovenskem nogometnem prostoru, imel lepo polne tribune in nekaj zanimivih igralcev. A prihodi in odhodi tujih vlagateljev, igralski vrtiljak in na koncu odkrita vojna med prvim moštvom in nogometno šolo so tlakovali pot v izpad. Foto: www.alesfevzer.com

Deveto mesto, na katerem ostaja Gorica, prinaša dodatne kvalifikacije za popolnitev Prve lige. Teoretično bi Novogoričane z zmago v zadnjih treh krogih še lahko ujeli Krčani, a po nedeljskem domačem porazu z Aluminijem je bilo konec tudi teorije. Krško bo prihodnjo sezono igral v 2. SNL, v drugi ligi pa bo odločitev padla v zadnjem, 30., krogu.

Bravo bržkone v Prvo ligo, Sežani dvoboj z Gorico

Vodilni klub 2. SNL Bravo ima tri točke prednosti pred Cherrybox 24 Tabor Sežano, Ljubljančani za osvojitev 2. SNL in s tem neposredno uvrstitev v Prvo ligo, potrebujejo samo še točko proti zadnjeuvrščenemu Ankaranu Postojni. Sežančanom se tako obeta playoff z Gorico za mesto v 1. SNL.

Vrbanac - Maloku prebila Krčane

Aluminij je dobil prvi polčas z 2:0 po zaslugi naveze Matic Vrbanec - Elvir Maloku. Po pol ure igre je po levi strani preigraval hrvaški Albanec, ki je na vrhu kazenskega prostora našel neoviranega Vrbanca, ki je s silovitim strelom pod prečko stresel domačo mrežo. Šest minut kasneje je bil začetnik akcije Vrbanec, desetica Aluminija je s spodkopano žogo v kazenskem prostoru našel Jureta Matjašica, ki je slabo streljal z glavo, a vseeno prevaral vratarja Žigo Freliha, nakar je žogo iz bližine čez črto poslal Maloku.

Kanček upanja vlil Volaš

Upanje, da v nedeljo še ne bo tudi uradno konec prvoligaške zgodbe v jedrskem mestu, je v 53. minuti vlil prekaljeni napadalec Dalibor Volaš, ki je z glavo izkoristil natančen predložek z leve strani Daniela Štefulja. Krčani so začeli pritiskati in oblegati gostujoča vrata, a so bili nenatančni pri zaključkih. Na koncu so od 7 strelov kar 6 jih sprožili v okvir vrat gostov, Aluminij je medtem iz 4 strelov v okvir gola kar trikrat zadel. Zadnjo bilko upanja v Krškem je namreč zlomil hitri protinapad Štajercev v 89. minuti, ki ga je zaključil rezervist Nik Marinšek.

Edino preostalo vprašanje: kdo bo četrti?

Krško je dokončno osvojilo zadnje, 10., mesto Prve lige in se seli v 2. slovensko nogometno ligo, Gorico čakajo dodatne kvalifikacije. Na vrhu lestvice je prav tako odločeno skorajda že vse: Maribor je prvak, Olimpija druga, Domžale tretje. Odprto vprašanje je le še 4. mesto, ki zaradi večnega derbija v finalu Pokala Slovenije prinaša četrto evropsko vstopnico za slovenske klube. Mura ima na četrtem mestu dva kroga pred koncem 3 točke prednosti pred Celjem, ki v zadnjem krogu gostuje v Murski Soboti. Vmes v sredo v 35. krogu Mura gostuje pri Olimpiji, Celje pa gosti sosednji Rudar Velenje.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE

34. krog:

KRŠKO - ALUMINIJ 1:3 (0:2)

Volaš 53.; Vrbanec 32., Maloku 38., Marinšek 89.

Odigrano v soboto:

RUDAR - OLIMPIJA 1:2 (1:0)

500; Tučić 24.; Čekići 51., 76.

MARIBOR - TRIGLAV 3:3 (1:1)

4.000; Mešanović 1. (11. sekunda), Zahović 49./11-m, 68.; Arh Česen 22., Tijanić 46., Majcen 85.

MURA - GORICA 3:0 (2:0)

2.500; Maroša 27., 30., Šporn 95.

DOMŽALE - CELJE 1:1 (0:1)

500; Nicholson 85.; Vizinger 24.