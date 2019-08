Nogometaši Maribora so proti Bravu dosegli drugo zmago v sezoni. Po sedmih krogih za vodilno Olimpijo zaostajajo za pet točk. Foto: www.alesfevzer.com

Vijoličasti, ki v novo sezono državnega prvenstva niso vstopili najbolj prepričljivo, so se tokrat znesli nad ljubljanskim kolektivom, ki po kvaliteti ni mogel parirati aktualnim državnim prvakom.

Luka Zahović je v 21. minuti prejel rumeni karton za simuliranje prekrška v kazenskem prostoru Brava. Foto: www.alesfevzer.com

Ti so glavnino dela opravili v drugem polčasu, ko so zelo hitro najprej podvojili vodstvo, ki jim ga je v prvem delu priboril Luka Zahović, nato pa dosegli še tretji zadetek na tekmi. Piko na i uspešnemu večeru vijoličastih je ob izteku rednega dela srečanja postavil zimzeleni Marcos Tavares.

Zahović prejel karton za simuliranje - nato zadel

Mariborčani so v prvem polčasu praktično ves čas oblegali vrata Ljubljančanov, ki so se krčevito branili, nekaj krat so v zadnjem trenutku rešili zadetek, zelo vroče je bilo v 21. minuti, ko je Luka Zahović padel v kazenskem prostoru pod pritiskom gostujočega vratarja Igorja Vekića, a glavni sodnik David Šmajc ni pokazal na belo točko - še več, Zahoviću je pokazal rumeni karton za simuliranje prekrška.



Ko je že kazalo, da utegneta ekipi na odmor oditi z začetnim izidom, pa je Zahović vendarle zatresel mrežo. Po levi strani je sijajno prodiral Rudi Požeg Vancaš, podal v vratarjev prostor, kjer je sin Zlatka Zahoviča žogo brez večjih težav potisnil v mrežo za 1:0.



Požeg Vancaš in avtogol Zeca za +3

Ljubljančanom se je v prvem polčasu ponudilo nekaj priložnosti iz protinapada, ki pa so zaradi netočnih zaključnih podaj splavale po vodi. V nadaljevanju so nato vijoličasti zaigrali še agresivnejše in v razmiku dveh minut povedli že s +3. Najprej je z roba kazenskega prostora zadel Požeg Vancaš, potem ko je žogo v mrežo pospravil ob bližnji vratnici, nato je nekaj trenutkov zatem po podaji Martina Milca z desne strani avtogol zabil še gostujoči branilec Darko Zec.

Takole je Marcos Tavares v 90. minuti srečanja premagal vratarja Igorja Vekića za končnih 4:0. Gostujoči vratar je imel sicer v Ljudskem vrtu ogromno dela, Štajerci so na njegov gol sprožili 19 strelov, 11 v okvir. Foto: www.alesfevzer.com

200. Tavaresov gol za Maribor!

Po visoki prednosti Štajercev se je igra precej umirila. Varovanci Darka Milaniča so si sicer priigrali nekaj (pol)priložnosti, še zadnjič se je izid spremenil ob izteku 89. minute, ko je po lepi globinski podaji Dina Hotića z levico v malo mrežico zadel Marcos Tavares. To je bil njegov 200. zadetek za Maribor v vseh tekmovanjih.

Celjani z visoko zmago nad Triglavom nadaljujejo zmagoviti niz v državnem prvenstvu. Tokrat so s 6:0 odpravili Triglav. Foto: www.alesfevzer.com

Pol ducata žog v mreži Triglava

Celjani so se na prvi nedeljski tekmi v gosteh znesli nad Kranjčani, ki so od 22. minute igrali brez izključenega Žana Kumerja. Že tedaj so Štajerci vodili z 2:0, ko sta se med strelce vpisala Dušan Stojinović (njegov prvi zadetek v PLTS) in Dario Vizinger. Po izključitvi in terenski premoči je bila naloga varovancev Dušana Kosiča še lažja. Tik pred odmorom je prednost na +3 povišal Luka Kerin, ki je hladnokrvno izkoristil Vizingerjevo podajo z leve strani. V nadaljevanju so Celjani zadeli še trikrat. Najprej v 51. minuti, ko je po podaji Tadeja Vidmajerja s strelom po tleh mrežo zatresel Mitja Lotrič. Kosič je v 67. minuti opravil menjavo, Vizingerja je zamenjal z Gašperjem Koritnikom, ki je že tri minute pozneje trenerju povrnil zaupanje s petim zadetkom na tekmi. V 86. minuti se je mreža Triglava zatresla še šestič, Koritnik je odbito žogo po strelu Žana Benedičiča mirno spravil za hrbet nemočnega vratarja Jalna Arka.

Celjani tako nadaljujejo zmagovito serijo, po Mariboru in Domžalah so zmagali še v gorenjski prestolnici. V novi sezoni državnega prvenstva so dosegli že kar 16 zadetkov, kar 11 na zadnjih dveh tekmah!

Napadalec CB24 Tabor Sežane Predrag Sikimić je s šestimi zadetki prvi strelec prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com

Sikimić poskrbel prvi remi Sežančanov v sezoni

Brez zmagovalca sta se v Velenju razšla Rudar in CB24 Tabor Sežana. Gostitelji do dvakrat povedli (najprej je v 19. minuti Borna Petrović z lobom ugnal gostujočega vratarja Ariana Renerja, po slabi uri igre je v polno po dvojni podaji s Filipovićem zadel še Rijad Kobiljar), a je bilo to premalo za poln izkupiček točk, saj je na drugi strani za remi poskrbel Predrag Sikimić. Ta je bil prvič uspešen v zaključku prvega polčasa, ko je po Babićevi podaji zlahka izenačil izid, za drugo izenačenje je poskrbel slabih deset minut pred iztekom rednega dela srečanja, ko je po Horvatovi podaji izkoristil slabše posredovanje domače obrambe.

TRIGLAV - CELJE 0:6 (0:3)

Stojinović 12., Vizinger 20., Kerin 45., Lotrič 51., Koritnik 70., 86.

RK: Kumer 22./Triglav

RUDAR - CB24 TABOR SEŽANA 2:2 (1:1)

Petrovič 19., Kobiljar 57.; Sikimić 40., 82,

MARIBOR - BRAVO 4:0 (1:0)

Zahović 40., Požeg Vancaš 50., Zec 52./ag, Tavares 90.

OLIMPIJA - MURA 1:1 (0:0)

4.900; Tomić 66.; Šušnjara 53.

RK: Šušnjara 77.

DOMŽALE - ALUMINIJ