Maribor (na fotografiji trener Darko Milanič) ni dobro začel nove sezone državnega prvenstva. V prvem krogu ga je premagal Triglav, v drugem pa je z Rudarjem le remiziral. Po obeh tekmah so imeli državni prvaki pripombe na sojenje. Foto: www.alesfevzer.com

V 70. minuti je Leon Črnčič zrušil Kronavetra, sodnik Asmir Sagrković pa ni dosodil prekrška. Kronavetra je to razjezilo, po besednem dvoboju pa mu je Sagrković pokazal rdeči karton.

"Po evrogolu Dina Hotića smo povedli in imeli še v prvem polčasu veliko lepih priložnosti. Tudi v drugem polčasu nismo znali izkoristiti nekaterih priložnosti, na koncu pa je sledil nalet Rudarja in gol, ki bo dvigal polemike," je povedal vezni igralec Denis Klinar, ki je imel v mislih, da bo polemike sprožala izključitev Roka Kronavetra.

Na TVS 2 prenos tekme Olimpija - Domžale Danes bosta še preostali tekmi 2. kroga. Mura bo (18.10) gostila Bravo, Olimpija (20.10) pa s prenosom na TV SLO 2 Domžale.

Trener Darko Milanič je bil v izjavi za klubsko spletno stran sicer večinoma zadovoljen z igro Maribora: "Do izključitve je bilo zelo dobro. Videli smo vse, kar želimo imeti: mirnost, zaključke, predrznost, zlahka smo prihajali v nasprotni kazenski prostor, imeli priložnosti, polpriložnosti. Manjkal je samo drugi gol, s katerim bi zadevo olajšali in umirili nasprotnika. Ob izključitvi in ob tem, da smo takrat že izgubili svežino, je nasprotnik postal nevarnejši in prihajal z več igralci pred naš gol. Solidno smo se branili, a smo potem v izteku tekme omogočili domačim nogometašem, kar jim ne bi smeli, in dobili zadetek."

Zadetka s tekme Rudar - Maribor

Maribor mora hitro pozabiti izgubljeni točki, saj ga v sredo že čaka dvoboj 2. predkroga Lige prvakov (v Ljudski vrt prihaja AIK). Milanič: "Po navadi je res tako, da nekatere zadeve, kot sta ti dve epizodi, ko smo dobili gol v zadnjih sekundah in je Kronaveter dobil rdeči karton, ostanejo v mislih. Ampak nam mora ostati v mislih tudi to, da smo odigrali dobro tekmo, želeli napadati in so fantje bili na primerni ravni. Po drugi strani pa nas (v sredo) čaka tekma, ki bo zelo zahtevna, psihološko zaradi velikega vložka evropske tekme in fizično zaradi močnega nasprotnika."

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 2. krog

RUDAR - MARIBOR 1:1 (0:1)

Radić 93.; Hotić 11.

RK: Kronaveter 71./Maribor

CB24 TABOR SEŽANA - CELJE 1:0 (1:0)

Sever 38.

RK: Vizinger 59./Celje

ALUMINIJ - TRIGLAV 2:1 (0:1)

Vrbanec 56./11-m, Štor 91.; Mlakar 38.

Danes ob 18.00:

MURA - BRAVO

Ob 20.10:

OLIMPIJA - DOMŽALE

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.