Nemanja Mitrović je bil zadnji dve leti član poljske Jagiellonie, pred tem pa je več let igral za Olimpijo in zbral 111 nastopov. Foto: www.alesfevzer.com

"Zelo sem zadovoljen, da sem tukaj. Športni direktor mi je predstavil dobro zgodbo, dogovor je bil sklenjen v nekaj minutah. Projekt me je navdušil in odločil sem se za vrnitev v Slovenijo. Zahvaljujem se klubu za zaupanje in se veselim novih izzivov," je Mitrović povedal za spletno stran kluba.

Želi si čim več dobrih iger in lovorik, kar nekaj soigralcev pa že pozna: "Ekipo poznam, z nekaterimi zdaj mojimi novimi soigralci sem v preteklosti že igral. Ligo poznam, dodaten motiv bo spoznanje, da se bomo borili za naslov prvaka, kar sem nazadnje nekoliko pogrešal, tako da se že veselim prvega treninga, prvih tekem in nove zgodbe."

Koliko je Maribor poljski Jagiellonii odštel za Mitrovića, uradno ni znano, so se pa v medijih pojavila namigovanja, da je stal najmanj 150 tisoč evrov, po nekaterih navedbah celo blizu 300 tisoč.

Spomnimo, da je Saša Ivković, lani eden najboljših igralcev Prve lige, včeraj po tekmi z Ludogorcem novinarjem povedal, da ostaja v Mariboru in se ne seli v Združene arabske emirate: "Sem član Maribora, pogodbe nisem podpisal z nobenim drugim klubom. Seveda vse to ni šlo mimo mene, a mi je uspelo odmisliti. Zame je bila najpomembnejša ta tekma. Tam so me predstavili kot novega igralca, a mi ni jasno, kako, saj nisem podpisal nobene pogodbe. Za zdaj ostajam v Mariboru."