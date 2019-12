Hoffenheim ima trenutno v prvi postavi tri starejše vratarje stare 29, 34 in 36 let, zaradi česar Nemci iščejo mlade vratarje in pri tem izbrali Domna Grila iz Brava. Foto: www.alesfevzer.com

Nadarjeni čuvaj mreže Domen Gril je z nemškim prvoligašem podpisal štiri in pol letno pogodbo, vendar se zaenkrat še ne poslavlja iz Ljubljane. Do konca sezone 2019/20 bo namreč kot posojeni igralec ostal v Bravu, v tem času pa bo lahko zaključil šolo, opravil maturo in se nato poleti poletja preselil v Nemčijo. Gre za največji prestop v zgodovini NK Bravo, so zapisali pri ljubljanskem prvoligašu.

Branil na slabi polovici tekem Brava

18-letni Gril je za novince v Prvi ligi jeseni branil na 9 tekmah in prejel 18 golov, enkrat - 28. julija proti Tabor Sežani - pa je ostal nepremagan. Vratarsko delo si je Bistričan razdelil z 21-letnim Igorjem Vekićem. Gril je stalni član mlajših reprezentančnih selekcij, pri čemer je v različnih starostnih kategorijah zbral že 49 nastopov za Slovenijo. Nogometno je zrasel pri NK Bistrica, poleti 2015 pa je prestopil k Bravu, za katerega je lani branil na 18 tekmah druge lige.

Hvaležen vsem dosedanjim trenerjem

“Vesel sem, da so me pri TSG Hoffenheimu opazili in želeli pridobiti v svoje vrste, kjer bom imel možnost nadgraditi svoje nogometno znanje. Hvaležen sem NK Bistrica, kjer sem se pod vodstvom trenerja Vita Martinčiča naučil nogometnih osnov, ki sem jih kasneje imel možnost nadgraditi pri NK Bravo. Izpostavil, bi vse moje vratarske trenerje (Mateja Planinca, Mladena Dabanoviča, Primoža Kračuna, Luko Grešaka), ki so mi vsak na svoj način predali svoje znanje. Seveda pa moram izpostaviti trenerja vratarjev Miho Obreza, ki me je pri NK Bravo vzel pod svoje okrilje in moje znanje ter talent izpilil do te mere, da sem postal zanimiv nemškemu prvoligašu Hoffenheimu. Sam sebi sem dokazal, da lahko z močno željo, vztrajnostjo in trdim delom prideš na zelo visok nivo, kjer bo potrebno ponovno pokazati vse svoje znanje in talent, da bi se prebil med najboljše,” je za klubsko stran povedal Domen Gril.

Pri 17 letih debitiral med člani

"Še dobro se spomnim, kako smo se pred štirimi leti z Domnom in njegovo družino dogovarjali za prestop v NK Bravo, danes pa je Domen podpisal za velik evropski klub. Vsa leta v NK Bravo je s pravim karakterjem in trdim delom kazal, da je vratar za »nekaj več«. Tudi ko se je pri vsega 17 letih pridružil članski ekipi, je že deloval zrelo in odgovorno. Pri njegovem razvoju je bilo izredno pomembno veliko medsebojno zaupanje med klubom, Domnom in njegovo družino. To nam je omogočilo, da smo lahko v miru delali in Domna razvili v enega izmed najbolj obetavnih mladih vratarjev v Sloveniji, ki je doslej zbral že 44 nastopov tudi za mladinske reprezentance Slovenije," je ob prestopu povedal Dejan Močnik, športni direktor NK Bravo, ki bo prejel rekordno visoko odškodnino v zgodovino ljubljanskega kluba, kjer pa točne številke niso razkrili.