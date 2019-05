Vezist Maribora Amir Dervišević je s 15 podajami najboljši podajalec Prve lige.Njegov soigralec Saša Ivković jih je izkoristil kar 6 za svoje gole. Vratar Mure Matko Obradović pa je v 31 krogih prejel le 35 golov. Foto: www.alesfevzer.com

Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins) je pred 15. gala-prireditvijo, ki bo 19. maja v SNG Opera in balet, v ljubljanskem hotelu obelodanil sezname igralcev in igralk, ki se bodo potegovali za naslove najboljših v sezoni 2018/19.

Zanimivo, da med kandidati za najprestižnejše priznanje igralskih kolegov med trojico finalistov ni nobenega napadalca, temveč vezist, branilec in vratar.

Kandidati za najboljšo enajsterico Prve lige TS - po sistemu 1-4-3-3:

Vratarji:

Jasmin Handanović (Maribor), Kenan Pirić (Maribor) in Matko Obradović (Mura);

Branilec Gorica Žiga Lipušček je kandidat za idealno enajsterico Prve lige in najboljšega mladega igralca. V takšnem izhodišču je tudi jamajški napadalec Domžal Shamar Nicholson. Foto: MMC RTV SLO

Branilci:

Saša Ivković (Maribor), Martin Milec (Maribor), Mitja Viler (Maribor), Žiga Kous (Mura), Klemen Šturm (Mura), Špiro Peričić (Mura), Tilen Klemenčič (Domžale) in Žiga Lipušček (Gorica);

Zvezni igralci:

Amir Dervišević (Maribor), Dino Hotić (Maribor), Rok Kronaveter (Olimpija), Asmir Suljić (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale) in Rudi Požeg Vancaš (Celje);

Med kandidati za najnapadalca je s 15 goli najučinkovitejši kapetan Triglava Luka Majcen. Foto: www.alesfevzer.com

Napadalci:

Jan Mlakar (Maribor), Marcos Tavares (Maribor), Luka Zahović (Maribor), Luka Majcen (Triglav), Shamar Nicholson (Domžale) in Rok Sirk (Mura).

Nominiranci za za najboljšega trenerja sezone 2018/19:

Darko Milanić (Maribor), Simon Rožman (Domžale) in Ante Šimundža (Mura).

Pomurke, iz vrst katerih prihajajo vse tri finalistke za najigralsko sezone, so ravno v sredo slavile že sedmi naslov prvakinj Slovenije. Foto: MMC RTV SLO/ŽNK Telemach GMT Beltinci/B.R.

Kandidati za najboljšega mladega igralca v PLTS:

Žiga Lipuščak (Gorica), Shamar Nicholson (Domžale) in Milan Tučić (Rudar Velenje).



Kandidati za najboljšega igralca v 2. SNL:

Anel Hajrić (Radomlje), Leon Sever (Tabor Sežana) in Mustafa Nukić (Bravo),

Nominiranke za najboljšo nogometašico:

Špela Kolbl (Pomurje), Anja Prša (Pomurje) in Špela Rozmarič (Pomurje).

V letošnjem letu so priča že 25. izboru najboljših nogometašev sezone in 3. izboru najboljših nogometašic sezone. Prireditev bo v nedeljo, 19. maja 2019 ob 20. uri v SNG-ju Opera in balet Ljubljana. Začetek dogodka je s prihodom gostov in rdečo preprogo predviden ob 18. uri.

Obdelava prejetih podatkov Glasovi, ki se bodo zbirali prek internega glasovanja SPINS in spletnega glasovanja, v katero bo vključena javnost, se bodo sešteli in delili po odstotkih, in sicer:

- NOGOMETAŠI IN TRENERJI (50 %)

- DRUŠTVO ŠPORTNIH NOVINARJEV SLOVENIJE (25%)

- JAVNOST/NAVIJAČI (25%)

Javnost lahko glasuje do 16. maja. Vsak IP lahko glasuje enkrat dnevno.

Spins je z glasovi svojih članic že izbral najboljšo enajsterico v 1. SNL za ženske v sezoni 2017/18. V idealni postavi minule sezone so Tina Paliska (Ankaran), Tjaša Tibaut, Lara Ivanuša in Adrijana Mori (vse Olimpija), Špela Kolbl, Sara Makovec, Špela Rozmarič, Zala Meršnik in Kaja Korošec (vse Pomurje) ter Lana Golob in Sara Agrež (obe Radomlje).

Za najboljši projekt družbeno odgovorne narave so na Spins prispele tri prijave - "Vijolična kri za vse ljudi" NK Maribor, "Pomoč mladostnikom iz doma Malči Beličeve" NK Olimpija ter "Akcija pod okriljem organizacije Anina Zvezdica" NK Domžale.