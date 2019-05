Endri Čekići in soigralci proslavljajo gol za 3:0. Foto: BoBo

Gostje so pred 12.000 gledalci povsem zasenčili domače. Že v prvem polčasu so jim zabili tri gole, njihova zmaga pa bi bila lahko še višja. Mariborčani so delovali dokaj nemočno in anemično, tako da bodo morali za "kronanje" ob 15. zvezdici počakati vsaj še en krog.

Maribor je imel sicer na koncu žogo nekoliko več v nogah (53:47), streli 14:13, a je bila Olimpija precej nevarnejša (streli v okvir 7:4). Zelenobeli štiri kroge pred koncem za vijoličastimi zaostajajo osem točk.

Kadrić ohladil Ljudski vrt

Po uvodnem tipanju obeh moštev in nekoliko več pobude na strani Maribora so v 15. minuti povedli Ljubljančani. Dino Štiglec je z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Haris Kadrić med dvema branilcema vijoličastih Sašo Ivkovićem in Aleksandrom Rajčevićem prišel do strela z glavo in žogo preusmeril za hrbet Kenana Pirića.

Ljubljanska obramba je dobro pazila na Jana Mlakarja in druge mariborske napadalce. Foto: BoBo

Kronaveter povišal na 2:0

Le tri minute kasneje so zelenobeli še povišali vodstvo. Tokrat je z desne strani podal Jan Andrejašič, Rok Kronaveter pa je v kazenskem prostoru mojstrsko že v padcu z glavo ukanil Pirića. Kronaveter, Mariborčan v ljubljanskem dresu, se gola ni veselil. Šok v Ljudskem vrtu je bil popoln.

Čekići kaznoval napako Derviševića

Vijoličasti so imeli sicer žogo več v nogah, a Olimpija je bolje stala na igrišču in bila nevarnejša. Zmaji so tako v 35. minuti zabili še tretji gol. Amir Dervišević je pred svojim kazenskim prostorom napravil veliko napako in dobesedno podal na nogo Endriju Čekićiju, ki je potegnil še nekaj metrov, nato pa z roba kazenskega prostora z diagonalnim strelom matiral Pirića.



Športni direktor Maribora Zlato Zahovič in trener Darko Milanič zapuščata zelenico Ljudskega vrta. Namesto slavja v štajerski prestolnici bo noč bolj mirna. Foto: BoBo

Vidmar ustavil Vrhovca, Pirić pa Kadrića

V 43. minuti je Blaž Vrhovec sprožil s kakšnih 25 metrov, a se je z izjemno parado izkazal Nejc Vidmar. Malo kasneje se je na drugi strani izjemna priložnost ponudila Kadriću, ki bi lahko povišal na 4:0, vendar je bil Pirić na mestu. Vratar Maribora se je znova izkazal že v naslednji akciji, ko je posredoval po akciji iz kota. Tudi statistika prvega polčasa govori o premoči gostov: posest žoge 53:47, streli 9:5, v okvir vrat 6:1.

Pihler zamenjal Vrhovca

Na začetku drugega dela je v slačilnici nekoliko presenetljivo ostal Vrhovec, ki je bil med najnevarnejšimi Mariborčani v prvem polčasu. Zamenjal ga je Aleks Pihler. V 58. minuti je pri domačih namesto Dareta Vršiča vstopil še Marcos Tavares.

Pirić preprečil drugi zadetek Kadrića

Kljub domačim menjavam so bili še naprej nevarnejši Ljubljančani. V 58. minuti je tako Kronaveter poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Kadrić podstavil nogo, Pirić pa je s skrajnimi močmi preprečil četrti gol. Žvižgi s tribun Ljudskega vrta so postajali vse močnejši.

Vratnica Zahovića v 86. minuti

Mariborčani so imeli žogo več v nogah, a njihova premoč je bila jalova, saj niso uspeli resneje ogroziti vrat Vidmarja. V 79. minuti je Milanič opravil še zadnjo menjavo, namesto Mlakarja je vstopil Mešanović. Maribor je bil še najbližje golu v 86. minuti, ko je poskus Luka Zahovića ustavila vratnica.

Moštvi se bosta 30. maja pomerila še v finalu pokala.

Mura zmagala v Krškem

V prvi tekmi dneva je Mura ugnala zadnjeuvrščeno Krško s 3:0. Gostje so na stadionu Matije Gubca povedli v 25. minuti, ko je Luka Volarič po predložku Luke Bobičanca iz kota nespretno premagal svojega vratarja Žigo Freliha. Muraši so vodstvo povišali v 49. minuti. Bobičanec je sprožil z roba kazenskega prostora, Frelih je odbil žogo, a le do Roka Sirka, ki je žogo poslal pod prečko za svoj 15. gol v sezoni. Piko na i zmagi gostov pa je v 83. minuti z glavo postavil Nik Lorbek. Prekmurci so vsaj začasno skočili na četrto mesto, ki prinaša tekmovanje v Evropi.



Mura je zmagala enajstič v sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 32. krog

MARIBOR - OLIMPIJA 0:3 (0:3)

12.000; Kadrić 15., Kronaveter 18., Čekići 35.

KRŠKO - MURA 0:3 (0:1)

Volarič 25./ag, Sirk 49., Lorbek 83.

DOMŽALE - GORICA 2:1 (0:1)

700; Gnezda Čerin 55., Vuk 90.;

Filipović 42.

RUDAR - ALUMINIJ 3:0 (0:0)

300; Kobiljar 50., 57., Škoflek 74.

RK: Koblar 55., Ivančič 66./Aluminij

Nedelja ob 16.00:

TRIGLAV - CELJE