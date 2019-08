Dario Vizinger je dosegel tretji zadetek v tej sezoni. Foto: www.alesfevzer.com

Luka Zahović je v 35. minuti zapravil 11-metrovko. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani, ki so med tednom ostali brez kapetana Janeza Piška (preselil se je v Domžale), so po prvem polčasu vodili z 1:0. V 30. minuti je zadel Dario Vizinger, potem ko je na levi strani pri poskusu izbijanja Špiru Peričiću žogo ukradel Ivan Božić in jo podal v sredino kazenskega prostora, od koder je Vizinger lepo meril z diagonalnim strelom.

Sicer pa sta v 26. in 28. minuti prav Božić in Peričić poskusila po kotu, a je prvemu strel obranil Kenan Pirić, drugi pa je meril previsoko.

Pet minut po vodilnem zadetku Celja so imeli Mariborčani priložnost, da izenačijo izid. Luka Zahović je po levi strani prodrl v kazenski prostor, tam pa ga je spotaknil Deni Štraus. Zahović si je sam nastavil žogo na belo piko, poskusil s t. i. "panenko", a streljal čez vrata.

Ob koncu polčasa je streljal še Martin Milec, Matjaž Rozman je bil pripravljen.

Statistika prvega polčasa: streli 4:7, v okvir vrat 2:1, posest žoge 41:59 odstotkov.



Zadetek Vizingerja za vodstvo Celja proti Mariboru

Zastreljana 11-metrovka Zahovića proti Celju

Peričić v 84. minuti dosegel avtogol

Na izenačenje Maribora je bilo treba počakati do 67. minute. Tedaj je nekoliko z desne strani pred vrata podal Alexandru Cretu, iz bližine pa je v padcu žogo z glavo za hrbet Matjaža Rozmana spravil še maja član Celja Rudi Požeg Vancaš. Zadetka se iz spoštovanja do nekdanjih soigralcev ni veselil.

Rudi Požeg Vancaš je po Taboru in Rosenborgu mrežo zatresel na tretji tekmi zapored. Foto: www.alesfevzer.com

Pričakovati je bilo, da bodo gostje v zadnji četrtini tekme na vsak način poskušali doseči zmagoviti zadetek. Darko Milanič je na zelenico po vrsti poslal Dina Hotića, Marcosa Tavaresa in Roka Kronavetra. Toda njihove nalete je v 84. minuti prekinila nova hladna prha, potem ko je že malo prej Božić zapravil lepo priložnost in žogo poslal čez vrata. Prosti strel je z velike razdalje izvajal Mitja Lotrič, žoga je letela v kazenski prostor, kjer jo je pričakal Peričić, a jo je tako nerodno izbil, da je končala pod prečko v lastni mreži. Avtogol in 2:1 na semaforju.

V 90. minuti je nevarno z glavo meril Marcos Tavares, toda z obrambo z roko in nogo je izvrstno posredoval Rozman. Končna statistika: streli 9:20, v okvir vrat 3:5, posest žoge 38:62 odstotkov.

Celje je nazadnje premagalo Maribor 25. novembra 2017, ko je bilo na stadionu Z'dežele prav tako 2:1. Vmes sta bila dva remija in pet zmag Mariborčanov.

V četrtek gostovanje pri Ludogorcu

Vijoličasti so prejšnji teden dosegli prvo zmago v tej sezoni, ko so s 4:2 premagali Sežančane. V torek so v Trondheimu končali nastope v kvalifikacijah za Ligo prvakov, a jih že v četrtek čaka nov izziv v playoffu za Evropsko ligo, ko bodo gostovali v Bolgariji pri Ludogorcu.

Tudi Celjani so v prejšnjem krogu prvič zmagali, s 5:3 so slavili zmago v Domžalah. V sredo so bili uspešni tudi v 1. krogu Pokala Slovenije, s 3:1 so v gosteh premagali Bled.

Gol Požeg Vancaša za 1:1 v 67. minuti

Avtogol Peričića v 84. minuti za vodstvo Celja z 2:1

Sežančani so na domačem igrišču na prejšnjih dveh tekmah premagali Celje (1:0) in Domžale (2:1). Foto: www.alesfevzer.com

Sikimić in Babić zadela za četrto zmago Tabora

Prvi polčas v Sežani je ponudil dokaj enakovredno predstavo, v kateri so najprej do ugodnega položaja za strel prišli domači prek Rodriga Bongonguija, čigar poskus je blokiral Veron Šalja.

Kranjčani, ki so igrali brez kaznovanih Tilna Mlakarja in Žana Roglja, so prvič resneje zagrozili v 16. in 17. minuti, ko je z razdalje dvakrat poskusil David Tijanić, obakrat je bil na mestu Arian Rener.

Dotlej najlepšo priložnost je v 23. minuti zapravil Dominik Mihaljević, ko je sprožil z roba kazenskega prostora, Jalen Arko pa se je izkazal. Deset minut zatem je na drugi strani debitant v prvi ligi Anis Jašaragić iz bližine žogo poslal čez gol.

Prvi zadetek so gledalci videli v 39. minuti, ko je Šalja po kotu igral z roko v svojem kazenskem prostoru. Za strel z bele točke se je odločil Predrag Sikimić, ki je zanesljivo zadel, dosegel svoj četrti gol sezone in se med strelce vpisal na tretji tekmi zapored.

V drugem polčasu je v 64. minuti znova poskusil Sikimić, ob Alešu Mertlju pa je žogo poslal mimo gola. Na drugi strani je s prostega strela od daleč streljal Tijanić, Rener pa je žogo odbil v vratnico in preprečil izenačenje. V 82. minuti je Qendrim Hasanaj zadel še prečko.

Za razliko od Kranjčanov so domači še povečali prednost v sodniškem dodatku, ko je Mario Babić malce z leve strani žogo poslal pod prečko.

Tabor že do tretje zmage

Prva liga TS, 6. krog:

CB24 TABOR SEŽANA - TRIGLAV 2:0 (1:0)

600; Sikimić 39./11-m, Babić 93.

CELJE - MARIBOR 2:1 (1:0)

3.000; Vizinger 30., Peričić 84./ag; Požeg Vancaš 67.

Zahović (Maribor) je v 35. minuti z 11-metrovke streljal prek vrat.

Analiza po tekmi Celje - Maribor

Nedelja ob 16.00:

BRAVO - DOMŽALE

Ob 18.00:

MURA - RUDAR

Ob 20.15:

ALUMINIJ - OLIMPIJA