Olimpija je v času Milana Mandarića osvojila štiri lovorike. Foto: SPS/NK Olimpija Ljubljana

V izjavi za javnost so Ljubljančani zapisali, da je Mandarić "v pretekli sezoni večkrat izpostavil, da se bliža čas, ko bo zaključil svoje poslanstvo v klubu. V ta namen je predsednik v preteklih mesecih opravil več pogovorov s potencialnimi interesenti za vlaganje v Olimpijo. Pogovori o tem so odprti in potekajo tudi v teh dneh."

"Pred nami so pomembne kvalifikacijske tekme za vstop v Ligo Evropa in v klubu vso energijo usmerjamo k temu cilju. Naša želja je, da na tem področju dosežemo zgodovinski uspeh in z njim kronamo ero Milana Mandarića v NK Olimpija. O morebitnemu odhodu našega predsednika ali prihodu novega vlagatelja bo javnost pravočasno obveščena," so še zapisali v izjavi za javnost.