22-letnik iz Splita, ki igra na bočnem položaju, je s klubom iz Stožic podpisal enoletno pogodbo, za državne podprvake pa bo igral kot posojeni nogometaš zagrebškega Dinama. Menalo, ki je dosegel tudi dva nastopa za člansko izbrano vrsto Bosne in Hercegovine, je začel s svojimi novimi soigralci trenirati na začetku priprav v Kranjski Gori.

Vukušić se veseli napadalenega nogometa

Vukušić je nekdanji veliki up hrvaškega nogometa in član splitskega Hajduka. Nogometaš iz Sinja je lani nosil dres Krškega, pred tem pa je igral za Pescaro, Lausanne-Sport, Waasland-Beveren, Greuther Fürth in Tosno.



"Zahvaljujem se predsedniku Milanu Mandariću in trenerju Safetu Hadžiću, da sta mi omogočila prihod. Olimpija v Sloveniji pomeni to, kar je bil Hajduk na Hrvaškem, ko sem igral zanj, najboljši klub. Sem poln optimizma, včeraj sem se spoznal z ekipo in sem zelo zadovoljen, da sem tu. Prišel sem dobro pripravljen, saj sem v zadnjem času vsak dan treniral na Hrvaškem."



"Olimpija bo po Hajduku prvi klub, v katerem bom igral napadalen nogomet, tako da že težko pričakujem začetek tekmovanja," je povedal Vukušić in spregovoril tudi o ciljih za prihajajočo sezono: "Imam visoke cilje, drugače ne bi podpisal za ta klub. Na igrišču bom dal vse od sebe in z Olimpijo želim osvojiti naslov prvaka," je ob podpisu pogodbe dejal Vukušić.



Olimpija se intenzivno pripravlja na novo sezono, po podpisu pogodbe z branilcem Denisom Šmejem in neuspešnih pogajanjih z nekdanjim napadalcem Andresom Vombergarjem

Ljubljančani bodo prvo uradno mednarodno tekmo odigrali 11. julija, ko se bodo v prvem predkrogu Evropske lige pomerili z Rigasom iz Latvije.