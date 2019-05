Prvi igralec grofov, ki je v pretekli sezoni debitiral v slovenski izbrani vrsti, je bil izbran med tremi nominiranci. Ob njem sta bila v ožjem izboru še lanski nogometaš leta Senijad Ibričić (NK Domžale) in Saša Ivković (NK Maribor).

Po oceni Spinsa se je 25-letni ofenzivni vezist v pretekli sezoni izstrelil med zvezdnike lige, pred nedavno poškodbo pa je bil tudi v igri za prvega strelca prvenstva.

"Rad bi se zahvalil svojemu klubu, ki mi je omogočil vse to, in seveda svojim soigralcem in tudi najbližjim, ki me vseskozi podpirajo na moji poti," je ob prejemu nagrade dejal Požeg Vancaš.

Idealna enajsterica PLTS-ja Izbrana je bila tudi idealna enajsterica prve slovenske lige, v kateri imajo letošnji državni prvaki Mariborčani štiri mesta. Poleg Mlakarja in Ivkovića so v njej še prvi podajalec lige, vezist Amir Dervišević, in bočni branilec Martin Milec.Mura je v prvo enajsterico prispevala tri igralce: vratarja Matka Obradovića, branilca Klemna Šturma in napadalca Roka Sirka. Poleg Ibričića je v naj enajsterici iz Domžal še Tilen Klemenčič, v njej pa sta se znašla tudi napadalec Triglava Luka Majcen in član Celja Požeg Vancaš.

Šimundža trener leta

Na letošnjem izboru, v katerem so ob igralcih in trenerjih državnega prvenstva prvič glasove prispevali tudi novinarji in splošna javnost, je za naj trenerja bil izbran trener Mure Ante Šimundža, ki je v glasovanju premagal Darka Milaniča (NK Maribor) in Simona Rožmana (NK Domžale), za naj mladega nogometaša napadalec Maribora Jan Mlakar, za naj igralko prve ženske lige pa članica Beltincev Špela Kolbl.

Hajrić najboljši igralec 2. lige Za najboljšega igralca druge slovenske lige je bil izbran 23-letni Anel Hajrić, nekdanji član Maribora. Prvi strelec lige je letos v dresu Radomelj dosegel že 33 zadetkov.

Gol leta v režiji Hotića

Na prireditvi je bila podeljena še nagrada za najboljši gol sezone, ki je pripadla vezistu Maribora Dinu Hotiću za zadetek na tekmi proti Triglavu 2. septembra, ko je na začetku drugega polčasa približno s 25 metrov z zavitim strelom zadel levi zgornji kot vrat gostiteljev v Kranju. Zadetek si lahko ogledate v reportaži s tekme spodaj: