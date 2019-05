Safet Hadžić je po zadnjem prihodu na klop Olimpije hitro spet dvignil krivuljo uspehov. Ljubljančani so na zadnjem ligaškem večnem derbiju v Ljudskem vrtu s kar 3:0 nadigrali Maribor, a nato doma v Stožicah tudi doživeli visok poraz z Domžalami (1:4). Foto: BoBo

Po enournem sestanku, kjer sta Mandarić in Hadžić pretresla stanje moštva in dosežke v pretekli sezoni, sta predsednik in trener sklenila dogovor.

Safet Hadžić podpisal novo pogodbo z Olimpijo.

Več na https://t.co/iSLXjer785#verjamemvzmaje pic.twitter.com/UNQ9u6lJV8 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) 24. maj 2019

Predsednik Olimpije je sodelovanje ocenil kot uspešno in konstruktivno, obenem pa poudaril, da so pred zmaji še številni izzivi, ki zahtevajo trdo delo in disciplino: "Kot sem večkrat poudaril, ima Olimpija to prednost, da ima v svojih vrstah kakovostne trenerje, na katere se lahko zanesemo, kar se je znova potrdilo. Safetu Hadžiću želim še veliko uspehov. Zame je zelo pomembno, da sva se strinjala glede pomena in vloge lastnih mladih nogometašev, ki so zagotovilo prihodnosti kluba. Safet Hadžić bo imel tudi v prihodnje polno podporo vodstva kluba, je pa samoumevno, da vsi pričakujemo tudi rezultate, ki so primerni za Olimpijo," je poudaril predsednik Milan Mandarić.

Trener Safet Hadžić se je zahvalil predsedniku za zaupanje in podporo ter zagotovil, da bo tudi v prihodnje usmeril vse moči in znanje v to, da bo Olimpija uspešna tako na domačem kot tudi na evropskem nogometnem prizorišču.

Olimpijo pod vodstvom Hadžića v četrtek, 30. maja, čaka finale Pokala Slovenije proti večnemu tekmecu Mariboru. Nato v drugi polovici junija sledi žreb za kvalifikacije Evropske lige, ki jih bodo Ljubljančani začeli kot nosilci 1. predkroga že 11. julija.