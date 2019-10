Mura bo prihodnjo nedeljo na derbiju 16. kroga gostila Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com

Muraši se veselijo sedme zmage v prvenstvu, s katero so se pri 28 točkah izenačili z drugim Mariborom in tretjim Aluminijem. Velenjčani tudi po 15 krogu ostajajo brez zmage.

Po prvem polčasu gostom ni kazalo dobro. Bili so neprepričljivi in bi lahko zaostajali več kot le z 0:1. Razpoložen je bil vratar Mure Matko Obradović. Toda po odmoru je iz slačilnice prišla "druga ekipa" in zagospodarila na igrišču.

Rudar je po nekaj priložnostih povedel v 30. minuti. Po protinapadu je Dominik Radić po desni strani prišel v kazenski prostor in nesebično podal na drugo stran pred vrata, kjer je dobro reagiral Mićo Kuzmanović in kljub težkem položaju žogo mimo vratarja poslal v mrežo.

Šušnjara po vratnici izenačil z 11-m

V drugem polčasu je več priložnosti zapravil Luka Šušnjara, v 59. minuti je zadel vratnico. Okvir vrat se je v 68. minuti tresel tudi na nasprotni strani, ko je z 20 metrov streljal Kuzmanović.

Šušnjara je vendarle izenačil v 71. minuti, ko je imela Mura na voljo 11-metrovko. Fejsal Mulić je padel v kazenskem prostoru, sodnik Andrej Žnidaršič pa je na belo točko pokazal po posvetu s pomočnikom.

V 85. minuti je Žan Karničnik na robu kazenskega prostora lepo našel Amadeja Marošo, ki je mojstrsko preigral enega od branilcev in z natančnim strelom postavil končni izid 1:2.

Četrta zmaga Domžal

Domžale in Bravo so imeli po 14 tekmah enako število točk, s četrto zmago pa so se Domžalčani zdaj nekoliko odlepili. Avgusta sta se v Šiški kluba razšla brez golov. Bravo je na zadnjih šestih prvenstvenih tekmah, kolikor traja ljubljanska serija brez zmage, prejel kar 18 golov.

Mura po preobratu do treh točk

15. krog:

RUDAR - MURA 1:2 (1:0)

400; Kuzmanović 30.; Šušnjara 71./11-m, Maroša 85.

DOMŽALE - BRAVO 2:0 (2:0)

Podlogar 17., Ibričić 29.

Odigrano v soboto:

TRIGLAV - CB24 TABOR SEŽANA 3:2 (2:2)

350; Majcen 25., 90., Milanović 31.; Sever 2., Sikimić 35.

OLIMPIJA - ALUMINIJ 3:1 (1:0)

1.000; Menalo 12., Vukušić 50./11-m, 59.; Jakšić 78.

MARIBOR - CELJE 1:0 (0:0)

3.500; Viler 49.