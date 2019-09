Olimpija in Celje sta najučinkovitejši moštvi v ligi. Celjani so v devetih krogih dosegli 22 zadetkov, Ljubljančani 18. Foto: www.alesfevzer.com

Domžale so v Kranju z zadetkom Damjana Vukliševića v 90. minuti s 3:2 premagale Triglav in slavile prvič v tej sezoni. Zadnja tekma med Muro in Taborom Sežano se je začela ob 18.00.

Zadetek Menala za vodstvo Olimpije proti Celju z 1:0

Gol Vukušića z 11-metrovke za 2:0

Zadetek Božića z glavo za znižanje Celja na 2:1

Gol Vizingerja po protinapadu za izenačenje na 2:2

Varovanci trenerja Andreja Razdrha, ki je pred desetimi dnevi zamenjal Simona Rožmana, so še poglobili krizo Kranjčanov. Ti so doživeli že šesti zaporedni poraz.

Triglav je po dveh priložnostih Luke Majcna povedel v 24. minuti. Tilen Mlakar je prodrl po levi strani in poslal uporabno podajo v kazenski prostor, Majcnu pa v tretje iz bližine ni bilo težko zadeti.

Domžalčani so izenačili deset minut pozneje. Po prostem strelu Senijada Ibričića z leve strani je žoga prišla do Mateja Podlogarja, po njegovem prvem strelu je žoga zadela soigralca Rauna Sappinena, a se je žoga ponovno odbila do njega in v drugem poskusu jo je spravil v kranjsko mrežo.

Gosti so podjetno začeli drugi polčas, v osrednji vlogi je bil Sappinen. Njegov prvi strel je v 48. minuti blokiral Žan Kumer, dve minuti pozneje pa je estonski napadalec izkoristil globinsko podajo Tamara Svetlina in zadel za 2:1. Le dve minuti zatem bi Domžalčani lahko povedli s 3:1, Janez Pišek je z 20 metrov stresel okvir vrat.

V nadaljevanju so Kranjčani vendarle prišli do sape, Filip Janković je v 57. minuti po kombinaciji in natančnem strelu z 12 metrov poravnal izid.

V izdihljajih tekme so Domžale vendarle prišle še do tretjega gola. Po kotu z desne strani je Tilen Klemenčič zadel okvir vrat, žoga pa se je odbila do Vukliševića, ki jo je z močnim strelom "zabil" v vrata Triglava za končnih 2:3.

Prva liga, 9. krog

TRIGLAV - DOMŽALE 2:3 (1:1)

500; Majcen 24., Janković 57.; Podlogar 34., Sappinen 50., Vuklišević 90.

OLIMPIJA - CELJE 2:2 (1:0)

Menalo 38., Vukušić 49./11-m; Božić 58., Vizinger 71.

RK: Vidmajer 79./Celje

Danes ob 18.00:

MURA - CB24 TABOR SEŽANA 0:0 (-:-)

MARIBOR - ALUMINIJ 2:1 (0:0)

4.200; Hotić 53., Kronaveter 67.; Leko 56.

RUDAR - BRAVO 1:4 (0:2)

400; Trifković 89.; Matko 8., 21., Abdurahimi 65., Nukić 67.