Nostradamus vas bo tudi letos spremljal skozi slovensko prvenstvo. Foto: MMC RTV SLO

Uvodno tekmo nove sezone državnega prvenstva bosta v soboto ob 18. uri odigrala novinec v prvoligaški druščini Tabor iz Sežane in Aluminij.

V napovedi izidov lahko sodeluje kdor koli, ki se na portal prijavi z uporabniškim imenom in geslom (registracija je brezplačna). Za posamezno tekmo lahko izid napoveste (in tudi spremenite napoved) kadar koli do samega začetka tekme. Napovedujete lahko izide za tekme, ki so že vnesene v sistem. Če v začetku ni vnesenih vseh tekem, bomo le-te dodajali sproti. Napovedujete izid in ne le tip (zmago oz. neodločen izid).

Prenosi na TV SLO 2 in MMC-ju Na TV SLO 2 bo v prvem krogu prenos tekme Bravo – Olimpija (v nedeljo, 14. julija, ob 17.35). V 2. krogu boste lahko spremljali derbi ljubljanske kotline med Olimpijo in Domžalami (21. julija ob 20.00).

Poglejmo si pravila točkovanja na primeru tekme med Ekipo A in Ekipo B. Recimo, da se tekma konča z 2:1 za Ekipo A:

- natančno napovedan izid (2:1) vam prinese tri točke,

- pravilno zadeti tip in število zadetkov ene ekipe (npr. 2:0, 3:1, 4:1 ...) vam prineseta dve točki,

- pravilno zadeti tip (npr. 1:0, 3:2, 4:0 ...) vam prinese eno točko

- v vseh drugih primerih (0:0, 0:1, 2:4 ...) ne prejmete točke, tudi, kadar natančno napoveste izid, zgrešite pa tip.

Točke posameznih napovedi se seštevajo.

Ves čas bo objavljena tudi lestvica igralcev, ki so zbrali največ točk.

Najboljši trije bodo nagrajeni. V primeru izenačenega izida bo o dobitniku nagrade odločal žreb.