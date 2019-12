21-letni Hrvat Dario Vizinger je s 13 goli in 7 podajami ključni mož Celja, s čimer si je soglasno priboril mesto v jesenski idealni enajsterici Prve lige. Foto: www.alesfevzer.com

Resda je izpadlo tako, da je Olimpija večino točk dobila proti ekipam s spodnjega dela lestvice, ampak ne zaradi malih ali velikih tekem, ampak zato, ker Maribor v primerjavi z njo ne igra nogometa. Gorazd Nejedly

"Na golu in na obeh bočnih položajev sem imel največ pomislekov. Za Obradovića sem se odločil pred celjskim vratarjem Rozmanom. Muro sem velikokrat gledal v tej jeseni in je prav Obradović velikokrat reševal situacijo v obrambi. Na desno stran sem dal Jakšića, ki je bil najbolj stanoviten na tem položaju, na levo pa Pucka, čeprav sta si s Šturmom razdelila minutažo, a je bil Pucko skoraj vedno, ko sem gledal Muro, en najboljših na igrišču. Igral je tudi zelo visoko, delal višek v napadu in veliko akcij je šlo po levi preko njega," je svoje odločitve v obrambi utemeljil Jože Pepevnik, Marko Cirman pa je tudi malce lokalpatriotsko v svojo enajsterico uvrstil tri Celjane.

"Začel sem z Rozmanom. Hvala bogu imaš v naši ligi veliko izbire že pri vratarju. Drugače pa je seveda biti vratar pred celjsko obrambo ali Olimpijino in Mariborovo, Rozman je tudi odigral največ minut. Potem pred njim Žan Zaletel, ki mu v Celju v slogu Football Managerja pravimo "wonderkid". Tu je tudi Lotrič, ki je prevzel vlogo Požega Vancaša iz lanske sezone. Zdaj je dobil škarje in platno v svoje roke in dobro opravlja to nalogo."

Rok Kronaveter je takoj po prihodu iz Olimpije postal tudi prvi mož Maribora, ki pa je šel na zimski premor s 4 točkami zaostanka za vodilnimi Ljubljančani. Foto: www.alesfevzer.com

Vsaj trije iz Aluminija lahko zakorakajo v Maribor ali Olimpije

"Je pa bolj zanimivo v teh enajstericah videti, koga Maribor in Olimpija nista videla, drugi pa so. V Aluminiju so vsaj trije igralci, ki lahko mirne volje pridejo v vodilna kluba in so zanje okrepitve. Tudi v Celju mladi igralci dobro odraščajo," je svoje opažanje delil Gorazd Nejedly, ki je lestvico jesenskega dela označil kot zelo realno glede na prikazane igre, mu pa delitev tekem na t.i. male in velike, ki naj bi to jesen naredile razliko med Olimpijo in Mariborom, ni blizu.

"To poudarjanje malih in velikih tekem nam je ostalo še iz prejšnje države, kjer so se prvenstva bojda dobivala na malih tekmah. To ne sme biti noben razlog dandanes. Podobna zgodba je s t.i. tipično otoškim nogometom. Kaj pa je danes otoški nogomet? Toliko, kolikor Angleži in Škoti igrajo po tleh, v Sloveniji verjetno še deset ne bomo. Resda je izpadlo tako, da je Olimpija večino točk dobila proti ekipam s spodnjega dela lestvice, ampak ne zaradi malih ali velikih tekem, ampak zato, ker Maribor v primerjavi z njo ne igra nogometa."

Prvo presenečenje jeseni je Aluminij, ki je zaradi boljše razlike v golih celo pred Mariborom. Gonilna sila "šumarjev" sta kapetan Matic Vrbanec in Dejan Petrovič. Foto: www.alesfevzer.com

Navijači bolj razočarani kot vodstvo v Ljudskem vrtu

Na drugi strani je bolj kot zaskrbljenost v pisarnah zaradi točkovnega zaostanka za Olimpijo z mariborskega zornega kota Jože Pepevnik izpostavil nezadovoljstvo navijačev nad igrami vijoličastih v zaključku jeseni: "Bolj kot ljudje v klubu so razočarani mariborski navijači. Želijo več od igre, želijo si več užitka, ko pridejo v Ljudski vrt, sploh glede na poletne okrepitve, ker gre za nogometaše, ki spadajo med najboljše v ligi. Navijači Maribora ne verjamejo več klubskim izgovorom."

Omizje se je dotaknilo tudi statusa Cristiana Ronalda pri Juventusu, razlogih za velik zaostanek Manchester City v angleškem prvenstvu in šahovskega mojstra Magnusa Carlsena, ki blesti v spletni premierligaški "fantasy" igri.

IDEALNA ENAJSTERICA ŽOGA JE OKROGLA:

Handanović (Maribor)

Jakšić (Aluminij), Bagnack (Olimpija), Mitrović (Maribor), Pucko (Mura)

Vrbanec, Petrovič (oba Aluminij), Kronaveter (Maribor)

Vizinger (Celje), Vukušić, Menalo (oba Olimpija).