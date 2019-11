22-letni napadalec iz Jamajke Leon Bailey je bil prehiter za obrambo Bayerna. Foto: Reuters

Farmacevti so se šele drugič v zadnjih 30 letih zmagali v Münchnu. Peter Bosz je pripravil odlično taktiko, izjemno hitri Leon Bailey je dvakrat zadel po protinapadu. Gostje so zelo dobro zaustavili ostrostrelca Roberta Lewandowskega, ki je imel zelo slab večer. Drugič zapored ni zadel, potem ko je bil uspešen v vseh enajstih uvodnih krogih, kar je rekord Bundeslige. Bayer je imel le 26-odstotno posest žoge, a odločila je učinkovitost.

Gnabry v vratnico, Bailey v polno

V 9. minuti je Serge Gnabry pritekel sam pred Lukasa Hradeckega, z desno nogo pa je z devetih metrov zadel vratnico. V naslednji akciji so farmacevti povedli, Alphonso Davies je izgubil žogo na redini igrišča, Kevin Volland pa je takoj zaposlil Leona Baileyja, ki je z močnim strelom s 15 metrov matiral Manuela Neuerja.

Müller končal strelsko sušo

Bavarci so po zaostanku močno pritisnili in izenačili v 34. minuti, ko je Thomas Müller z roba kazenskega prostora močno streljal z levico, žoga je zadela Svena Benderja in končala v mreži. To je bil prvi zadetek Müllerja v Bundesligi po 1.356 minutah!

Lukas Hradecky je blestel z izjemnimi obrambami, trikrat pa ga je rešil tudi okvir vrat. Foto: Reuters

Hitri Bailey nerešljiva uganka za obrambo Bavarcev

Le 100 sekund zatem je Leverkusen znova povedel. Po izbiti žogi je odlični Volland na levi strani opazil Baileyja, ki je ušel Javiju Martinezu in z diagonalnim strelom z levico zatresel mrežo. V sodnikovem dodatku prvega polčasa so imeli Bavarci izjemno priložnost. Gnabry je prestregel žogo in trije igralci Bayerna so krenili sami proti Hradeckemu. Gnabry je izbral najslabšo možnost, podal je do Ivana Perišića, ki pa ni prišel do strela, saj je kapetan Lars Bender velemojstrsko izbil žogo z drsečim štartom.

Bayer zadržal prednost tudi z igralcem manj

V drugem polčasu je potekal enosmerni promer proti vratom Hardeckega, ki je imel življenski večer. Še posebej se je izkazal v 60. minuti, ko je najprej odbil nevaren strel Lewandowskega, odbiro žogo pa je proti prazni mreži potisnil Müller, a je Hradecky z neverjetno parado odbil žogo na golovi črti.

Leon Goretzka, ki je v torek v Beogradu zadel z glavo, je tokrat v 77. minuti po podaji iz kota stresel vratnico. Osem minut pred koncem so gostje ostali le še z deseterico, saj je Jonathan Tah podrl Philippa Coutinha, ki je že krenil sam proti vratom. Sodnik Guido Winkmann je iz žepa takoj potegnil rdeči karton.

Lewandowski stresel prečko

Z igralcem manj je Leverkusen postavil klasični "bunker" in zadržal prednost vse do 96. minute. Izenačenje je viselo v zraku, najbližje je bil Lewandowski, ki je v 92. minuti po podaji iz kota zadel spodnji del prečke, žoga se je odbila tik pred golovo črto, kjer pa je bil najbolj spreten Sven Bender.

Thomas Müller in Serge Gnabry sta se lahko le držala za glavo. Toliko priložnosti Bayern v letošnji sezoni še ni zapravil. Foto: Reuters

Bosz: Sreča je bila tokrat na naši strani

"Sreča je bila tokrat na naši strani. Na prejšnji tekmah smo imeli smolo, tokrat pa je šlo vse po naših željah. V zadnje pol ure smo bili pod izjemnim pritiskom, a igralci so se izkazali. Moram jih pohvaliti, značaj ekipe je pravi," je trener Bosz kar žarel od sreče.

"Po štirih zmagah sem ostal miren in tudi zdaj ni čas za paniko. Zavedali smo se, da bo Bayer igral na protinapade. Moji izbranci so igrali zelo dobro, a nismo zadeli tudi iz najbolj ugodnih položajev," je poudaril Flick.

Klinsmann debitiral s porazom

Olimpijski stadion v Berlinu je redko razprodan. Ponavadi le za finale pokala in ob gostovanju Bayerna. Tokrat se je 74.667 gledalcev veselilo debija Jürgena Klinsmanna na klopi Herthe. Nwekdanji nemški selektor še ni uspel najti poti iz krize, saj je dortmundska Borussia odnesla vse tri točke (1:2) in trener črno-rumenih Lucien Favre znova lažje diha.

Po četrt ure igre je Jadon Sancho unovčil podajo Juliana Brandta. Dve minuti zatem je Achraf Hakimi ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer je Thorgan Hazard preusmeril žogo v mrežo. V 34. minuti je Dodi Lukebakio streljal s 17 metrov, Vladimir Darida pa je spretno podstavil nogo in znižal na 1:2.

Jürgen Klinsmann je zelo energično vodil Hertho. Postavil je popolnoma nov trenerski štab. Pomočnik je nekdanji trener Werderja Alexander Nouri, trener vratarjev je legendarni Andreas Köpke, menedžer pa Arne Friedrich. Foto: Reuters

V 45. minuti je Mats Hummels prejel drugi rumeni karton zaradi spotikanja. Takoj na začetku drugega polčasa je Davie Selke zatresel mrežo in se že veselil izenačenja na 2:2, vendar se je oglasil videosodnik in razveljavil zadetek zaradi prepovedanega položaja. Berlinčani so silovito pritisnili v zadnjih minutah, vstopil je tudi Vedad Ibišević, a do izenačenja ni prišlo.

"Zavedal sem se, da imamo priložnost za kakšno točko. Zelo sem zadovoljen z igro in zaslužili bi si več. Veselil sem se že izenačenja na 2:2, potem pa so nam gol razveljavili," je pojasnil "Klinsi", ki je do konca sezone prevzel berlinsko Hertho, saj se je moral Ante Čović po slabem štartu v sredo posloviti s trenerskega stolčka.

55-letni Klinsmann je član nadzornega odbora Herthe in hitro je sprejel nov izziv. Nekdanji izjemni napadalec je bil leta 1990 z elfom svetovni prvak v Italiji. Leta 1996 je sledil še evropski naslov. Kot selektor je Nemčijo popeljal do tretjega mesta na domačem mundialu leta 2006, vodil je še reprezentanco ZDA. Njegova edina služba v Bundesligi do zdaj je trajala manj kot leto dni, ko je bil v sezoni 2008/09 trener Bayerna. Popolnoma je pogorel in takratni menedžer Uli Hoeness ga je nagnal konec aprila. Naslov je takrat osvojil Wolfsburg.

13. krog:

BAYERN - BAYER LEVERKUSEN 1:2 (1:2)

Müller 34.; Bailey 10., 35.

RK: Tah 81./Bayer

Bayern: Neuer, Pavard, Javi Martinez (80./Thiago), Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Müller (69./Coman), Gnabry, Perišić (69./Coutinho), Lewandowski.



Bayer Leverkusen: Hradecky, L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell (65./Sinkgraven), Aranguiz (80./Demirbay), Baumgartlinger, Diaby, Amiri, Bailey (63./Bellarabi), Volland.



Sodnik: Guido Winkmann

SCHALKE - UNION BERLIN 2:1 (1:1)

Raman 23., Serdar 86.; Ingvartsen 36./11-m

KÖLN - AUGSBURG 1:1 (0:1)

Cordoba 86.; Niederlechner 43.

RK: Czichos 39.; Hahn 44.

HERTHA - BORUSSIA (D) 1:2 (1:2)

Darida 34.; Sancho 15., T. Hazard 17.

RK: Hummels 45./Borussia

Hertha: Kraft, Stark (68./Dilrosun), Boyata, Rekik, Skjelbred, Wolf, Mittelstädt, Grujić, Darida (78./Kalou), Selke, Lukebakio (68./Ibišević).



Borussia (D): Bürki, Akanji, Hummels, Zagadou, Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro, Reus (92./Götze), Sancho (90./Schmelzer), T. Hazard (84./Piszczek).



Sodnik: Sven Jablonski

PADERBORN - RB LEIPZIG 2:3 (0:3)

Mamba 62., Gjasula 73.; Schick 3., Sabitzer 4., Werner 26.

Kampl (Leipzig) zaradi poškodbe stopala ni bil v ekipi.

HOFFENHEIM - FORTUNA (D) 1:1 (1:0)

Kramarić 6.; Hennings 87.

Nedelja ob 15.30:

BORUSSIA (M) - FREIBURG

Ob 18.00:

WOLFSBURG - WERDER

Ponedeljek ob 20.30:

MAINZ - EINTRACHT