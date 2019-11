Po številnih kritikah v zadnjem mesecu dni so nogometaši Bayerna prikazali pravi obraz. Foto: Reuters

Bayern je v zadnjih petih sezonah na domači zelenici nerešljiva uganka za Borussio (5:1, 4:1, 6:0 in 5:0). Še posebej "petarda" 6. aprila letos je odmevala. Ta zmaga je bila ključna za sedmi zaporedni naslov Bayerna.

Borussia brez strela v okvir vrat

Tokrat so bile karte pred "Klassikerjem" premešane. Mnogi strokovnjaki so stavili na črno-rumene, ki pa so pogoreli na celi črti in niso niti enkrat streljali v okvir vrat! Razmerje v strelih na vrata je bilo kar 18:1. Športni direktor Borussie Michael Zorc je zahteval moško igro v Münchnu, a njegova želja se ni uresničila.



Flick stavil na trdno obrambo - Thiago in Coutinho začela na klopi

Po polomu prejšnjo soboto v Frankfurtu z 1:5 je odšel Niko Kovač. Njegov pomočnik Hansi Flick je prevzel vlogo glavnega trenerja in debitiral z zmago nad Olympiacosom z 2:0. V tednu dni je uspel spremeniti marsikaj, pristop je bil tokrat izjemen.



54-letni Flick, ki je bil med letoma 2006 in 2014 pomočnik nemškega selektorja Joachima Löwa, se je zavedal, da je najprej treba izboljšati obrambo. Na uvodnih desetih tekmah je Bayern prejel kar 16 golov, kar je največ v zadnjih enajstih letih. V 180 minutah pod vodstvom Flicka je mreža ostala nedotaknjena. Umetnika Thiago in Philippe Coutinho sta znova začela na klopi.



Robert Lewandowski je še izboljšal izjemen rekord Bundeslige - zadel je na vseh enajstih tekmah letošnje sezone. Foto: Reuters

Lewandowski nadaljeval sijajno serijo

Gostitelji so unovčili že prvo priložnost. V 17. minuti je Benjamin Pavard z desne strani podal pred vrata, kjer je Lewandowski z glavo s petih metrov matiral Romana Bürkija. Poljak je dosegel že 15. zadetek v letošnji sezoni - zadel je prav na vseh enajstih prvenstvenih tekmah, kar je izjemen rekord.



Črno-rumeni popolnoma brez idej

Bavarci so bili za razred boljši, na levi strani sta blestela Kingsley Coman in Alphonso Davies, ki se je vseskozi vključeval v akcije. Dortmundčani so bili vseskozi prepozni, izgubili so vse dvoboje na sredini igrišča, bili so popolnoma nemočni, do odmora niso niti enkrat streljali v okvir vrat Manuela Neuerja.

Gostje so bili lahko zelo zadovoljni, da so na odmor odšli le z minimalnim zaostankom. Nevaren strel Serga Gnabryja je v 27. minuti s parado odbil Bürki. Deset minut zatem je Gnabry zatresel mrežo, a je bil v očitenm prepovedanem položaju. Jezni Favre je že devet minut pred odmorom opravil prvo menjavo. Jadona Sancha, ki se ni vračal v obrambo, je zamenjal Raphael Guerreiro.



Videosodnik priznal zadetek Gnabryja

Vsi načrti gostov so padli v vodo že po prvi akciji drugega polčasa. Odlični šef obrambe Javi Martinez je na levi strani zaposlil Thomasa Müllerja, ki se je izognil prepovedanemu položaju in podal pred vrata, kjer je bil Lewandwoski prekratek, na daljši vratnici pa je Gnabry zatresel mrežo z levo nogo. Stranski sodnik je dvignil zastavico, a ni opazil, da je Müller štartal iz svoje polovice. Oglasil se je videosodnik in Felix Zwayer je zadetek priznal.

Mats Hummels se je vrnil na Allianz Areno. Tako kot 6. aprila je zatresel mrežo Borussie ... Foto: Reuters

Joker Alcacer zapravil edino priložnost za goste

Favre je po 60 minutah v igro poslal Marca Reusa (zadnja dva tedna ni treniral zaradi poškodbe) in Paca Alcacerja. V 69. minuti si je Borussia priigrala edino priložnost na tekmi. Achraf Hakimi je prodrl po desni strani in podal pred vrata, kjer Alcacer ni najbolje zadel žoge z levico in zletela je pol metra mimo vrat.

Hummels z avtogolom zaokrožil večer za pozabo

V 76. minuti si je Lewandowski mojstrsko zaustavil žogo in odigral dvojno podajo z Müllerjem, nato pa z desnico zlahka ukanil Bürkija.



Deset minut pred koncem je rezervist Ivan Perišić z leve strani podal pred vrata, kjer je Mats Hummels podstavil nogo in preusmeril žogo v lastno mrežo. Branilec se je poleti vrnil v Dortmund, potem ko je tri sezone igral za Bayern.



Hansi Flick je med letoma 1985 in 1990 odigral 139 tekem za Bayern. Nekdanji vezist je bil tudi v začetni postavi finala Lige prvakov leta 1987 na Dunaju, ko so Bavarci izgubili proti Portu z 1:2. Veselil se je treh naslovov nemškega prvaka. V zadnjem desetletju se je zares izkazal v vlogi pomočnik Joachima Löwa. Taktični velemojster je tudi odličen v komunikaciji z igralci. Izpopolnjeval se je tudi pri Pepu Guardioli v Manchestru in se naučil tudi jezikov (izpopolnil jew angleščino in se neučil govorito še špansko). Foto: Reuters

Flick ne želi za vsako ceno ostati glavni trener

"Od prve minute smo igrali res agresivno. Vsi igralci so bili motivirani, želja je bila velika. Preteklost me ne zanima. Ni bilo lahko prevzeti ekipe po tako visokem porazu v Frankfurtu. Vsi v Nemčiji govorijo o tem derbiju in igralci so se odzvali odlično. Lewandowski je najboljši napadalec sveta, vse mu uspeva pred vrati," je poudaril Flick, ki si ne želi ostati glavni trener do konca sezone. Vodstvo kluba ga bo zagotovo skušalo prepričati ...



Müller: Nismo kar tako osvojili sedem zaporednih naslovov

"V Dortmundu so ves teden govorili o moškem nogometu. Znova ste videli, kako to izgleda. Vse dvoboje smo dobili, motiv je bil izjemen, saj se o tej tekmi govori že nekaj časa. Nismo kar tako osvojili sedem zaporednih naslovov prvaka. Preveč se je poudarjalo naš visok poraz v Frankfurtu, kjer pa smo igrali več kot 80 minut z igralcem manj," je bil zadovoljen Müller.



Favre: Neverjetno slabo smo igrali!

"Bayern je bil precej boljši. Imeli so odličen sprejem žoge, podaje so bile izvrstne. Mi smo igrali slabo, zamujali smo vseskozi, sprejemi so bili slabi, izgubljali smo žoge. Neverjetno slabo smo igrali! Čaka nas še veliko dela," je bil razočaran Favre.



Zorc: To sploh ni bil nogomet

"To sploh ni bil nogomet. Na igrišču smo bili le 15 minut. Prav nič ni uspevalo in zasluženo smo prejeli lekcijo. To je bilo zares veliko razočaranje za nas. Težko si je razlagati, zakaj se je to zgodilo po veliki zmagi nad Interjem," je dodal športni direktor Zorc.

Rezervist Kampl potrdil zmago rdečih bikov

V odlični formi je tudi RB Leipzig, ki je v Berlinu premagal Hertho (2:4). Kevin Kampl je vstopil v 54. minuti in štiri minute pred koncem potrdil zmago rdečih bikov. Timo Werner ga je zaposlil na levi strani. Kampl je v šprintu pobegnil po levi strani, si v kazenskem prostoru žogo naravnal na desnico in jo s 15 metrov poslal v mrežo.

Beierlorzer in Veh izgubila službo v Kölnu

Vodstvo Kölna je po osmem porazu na zadnjih enajstih tekmah odpustilo trenerja Achima Beierlorzerja in športnega direktorja Armina Veha.

Veha, ki je maja 2007 na trenerski klopi osvojil naslov s Stuttgartom, so odpustili že v petek takoj po porazu z 1:2 proti Hoffenheimu. Beierlorzerja, ki je ekipo vodil le 132 dni, pa danes.



Köln je na enajstih tekmah je zbral le sedem točk.

11. krog:

KÖLN - HOFFENHEIM 1:2 (1:0)

Cordoba 34.; Adamjan 48., Locadia 98./11-m

HERTHA - RB LEIPZIG 2:4 (1:2)

Mittelstadt 32., Selke 92.; Werner 38./11-m, 91., Sabitzer 45., Kampl 86.

Kampl je igral od 54. minute.

MAINZ - UNION BERLIN 2:3 (0:2)

Onisiwo 81., Brosinski 94.; Ingvartsen 30., Andersson 45., 51.

SCHALKE - FORTUNA DÜSSELDORF 3:3 (1:0)

Caligiuri 33., Kabak 67., Serdar 79.; Hennings 62./11-m, 74., 85.

PADERBORN - AUGSBURG 0:1 (0:1)

Max 41.

BAYERN - BORUSSIA (D) 4:0 (1:0)

Lewandowski 17., 76., Gnabry 47., Hummels 80./ag



Nedelja ob 13.30:

BORUSSIA (M) - WERDER

Ob 15.30:

WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN

Ob 18.00:

FREIBURG - EINTRACHT