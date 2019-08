Neymar uradno še naprej vleče poškodbo, ki jo je staknil na pripravljalni tekmi tik pred začetkom letošnje Cope Americe v dresu reprezentance Brazilije, medtem pa ga PSG skuša prodati s čim manjšo izgubo. Pred vsega dvema letoma so Parižani za Neymarja Barceloni odšteli kar 222 milijonov evrov odškodnine. Foto: Reuters

V intervjuju za španski športni dnevnik As Neymar starejši seveda ni razkril, kam si želi prodati sina. "Hitro bo nazaj na igrišču," je oče napovedal vrnitev Neymarja Juniorja na zelenice, a vprašanje v čigavem dresu. Z izjavami in dejanji je Neymar že požgal vse mostove s Paris Saint Germainom. Ko so Parižani minuli konec tedna osvojili francoski superpokal, ga je prvi pariški superzvezdnik Kylian Mbappe mirno odrinil in s tem odstranil s skupinske zmagovalne fotografije.

Španski mediji so se na polno razpisali, da sta v igri za podpis nezadovoljnega Brazilca samo še njegov stari klub Barcelona in seveda Real Madrid. Madridska Marca je petkovo naslovnico naslovila: Neymar na obzorju, As pa Neymar na dražbi. Katalonski športni dnevnik Mundo Deportivo zatrjuje, da je Barcelona prva izbira Neymarja, Sport pa Barcelonin protinapad za Neymarja.

V Madridu naj bi skušali v posel vplesti odpisana Garetha Bala in Jamesa Rodrigueza ter po možnosti še Keylorja Navasa. Barcelona stavi na prijateljstvo Neymar - Messi in ponudbo, v katero bi zapakirali Coutinha.

Tožilstvo opustilo primer Neymar

Medtem dobra novica za Neymarja prihaja iz domovine. Brazilsko državno tožilstvo želi dokončno zapreti preiskavo domnevnega posilstva Neymarja, so sporočili s sodišča v Sao Paulu. Preiskovalci so vložili peticijo na sodišče, da se primer zapre. "Policijska preiskava ni prinesla dovolj dokazov, da je res prišlo do posilstva," je dejala tožilka Flavia Merlini. Gre za pričakovano in formalno potezo, potem ko je po prekinitvi policijske preiskave tožilstvo dvignilo roke nad primerom.

"Ne moremo vedeti, kaj se je zares dogajalo med štirimi stenami, zdaj gre za njegovo besedo proti njeni. Nimamo nikakršnih dokazov, zato smo se odločili, da bomo primer zaprli," je poudarila dejala tožilka iz Sao Paula.