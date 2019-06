Ferland Mendy se je že srečal z Lionelom Messijem v Ligi prvakov. V Madridu ga čakajo novi obračuni z Barcelono in argentinskim velemojstrom. Foto: EPA

24-letni branilec se je v Lyon pred dvema letoma preselil iz drugoligaša Le Havra, pred tem pa je bil član mladinske šole PSG-ja. Na stadionu Santiago Bernabeu je podpisal šestletno pogodbo.

Za Lyon je odigral 79 tekem v zadnjih dveh sezonah. Letos je igral na vseh tekmah v Ligi prvakov, kjer je Lyon izpadel v osmini finala proti Barceloni. V francoski izbrani vrsti je debitiral novembra lani, na torkovi tekmi v Andori pa je bil v začetni postavi. Galski petelini so zmagali s 4:0 in so na vrhu skupine H.

Prišli so že Hazard, Jović in Militao

Kraljevi klub je za prestope zapravil že skoraj 300 milijonov. Največja okrepitev je Eden Hazard, odškodnina z vsemi dodatnimi bonusi znaša 147 milijonov evrov. Odlični napadalec Eintrachta Luka Jović je prav tako že prišel v Madrid, odškodnina znaša 65 milijonov evrov. Že marca je pogodbo podpisal branilec Porta Eder Militao.