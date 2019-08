24-letnik iz Črnomlja bo po Bariju in Hellas Veroni zaigral za tretji klub v Italiji – Empoli. Foto: Twitter/@EmpoliCalcio

Zgodovinsko največji veronski klub si je v preteklem letu sicer prek dodatnih kvalifikacij priboril napredovanje v Serie A, a brez pomoči slovenskega levega bočnega branilca. Jure Balkovec je bil v prvi polovici sezone 2018/19 prva izbira pri Hellasu, nato pa je večinoma obsedel na rezervni klopi in sklenil leto s 16 nastopi v Serii B in enim v pokalu.

V zadnjem dobrem letu je sicer Balkovec postal stalni član reprezentance Slovenije, saj so ga klicali tako Tomaž Kavčič, Igor Benedejčič in Matjaž Kek, vseeno pa je zbral samo en reprezentančni nastop na domači tekmi Lige narodov s Cirprom (1:1), 16. oktobra lani.

Empoli je po izpadu iz prve italijanske lige pošteno prevetril moštvo in se je po dobri izkušnji z Mihom Zajcem odločil za novačenje slovenskih reprezentantov. Za 2,5 milijona evrov odškodnine so Toskanci 26. julija vezista Lea Štulca. Za zapolnitev luknje na levem bočnem položaju so se dogovorili za izposojo Balkovca, pri čemer je v pogodbi že navedena možnost odkupa za 600 tisoč evrov.

Načrt Empolija je jasen: osvojiti Serio B in se ekspresno vrniti med italijansko nogometno elito, tudi s pomočjo dveh Slovencev, ki sta se nogometno uveljavila prav v drugi italijanski ligi. Balkovec pri Bariju, Štulac pri Venezii.