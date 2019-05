Roma je dosegla 17. zmago v sezoni. Foto: Reuters

Na Olimpicu sta v 79. in 92. minuti zadela Alessandro Florenzi in Edin Džeko. Prvi je zatresel mrežo po izgubljeni žogi Giorgia Chiellinija na svoji polovici in hitri izmenjavi podaj, drugi pa po protinapadu.

V prvem polčasu sta obe moštvi stresli okvir vrat, v 63. minuti pa je bil zadetek Cristiana Ronalda razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

V uvodnem delu tekme je po strelih Juana Cuadrada in Paula Dybale dvakrat sijajno posredoval vratar Rome Antonio Mirante, nato je Lorenzu Pellegriniju na drugi strani veselje preprečila prečka. Mirante je v vratnico preusmeril žogo po poskusu Dybale.

Juventus je prvič igral v novih dresih, ki jih bo odslej nosil na domačih tekmah. Prvič po 116 letih nimajo belo-črnih črt, ampak belo in črno polovico.

Roma ima zdaj na šestem mestu tako kot Milan 62 točk, tri manj kot Atalanta in eno manj kot Inter, ki se bo v ponedeljek pomeril s Chievom.

36. krog:

ATALANTA - GENOA 2:1 (0:0) - odigrano v Reggio Emilii

Barrow 46., Castagne 53.; Pandev 89.

Iličić (Atalanta) je igral do 89. minute.

CAGLIARI - LAZIO 1:2 (0:1)

Pavoletti 91.; Alberto 31., Correa 53.

Birsa (Cagliari) je bil na klopi.

FIORENTINA - MILAN 0:1 (0:1)

Calhanoglu 36.

TORINO - SASSUOLO 3:2 (0:1)

Belotti 56., 82., Zaza 81.; Bourabia 27., Lirola 71.

RK: Bourabia 28./Sassuolo

Belotti (Torino) je v 17. minuti zapravil 11-m.

SAMPDORIA - EMPOLI 1:2 (0:0)

Quagliarella 92./11-m; Farias 56., Di Lorenzo 75.

Belec (Sampdoria) je bil na klopi.

FROSINONE - UDINESE 1:3 (0:3)

Dionisi 85.; Okaka 11., 44., Samir 41.

Krajnc (Frosinone) je bil na klopi.

SPAL - NAPOLI 1:2 (0:0)

Petagna 84./11-m; Allan 49., Rui 88.

Kurtića (SPAL) zaradi poškodbe stopala ni bilo v postavi.

ROMA - JUVENTUS 2:0 (0:0)

Florenzi 79., Džeko 92.

Ponedeljek ob 19.00:

BOLOGNA - PARMA (Štulac)

Ob 21.00:

INTER - CHIEVO

(Handanović; Cesar)