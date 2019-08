Renato Sanches se seli na sever Francije. Foto: EPA

Prestop 22-letnega portugalskega vezista naj bi stal med 20 in 25 milijoni evrov. Posel naj bi sklenili že v soboto.

Sanches se je v Bayern München iz Benfice kot izjemno obetavni najstnik preselil leta 2016, vendar nato ni našel mesta v začetni enajsterici. Tako je sezono 2017/18 preživel kot posojeni igralec angleškega premierligaša Swansea City. Za portugalsko izbrano vrsto je od leta 2016 odigral 18 tekem.

Hirving Lozano je za PSV na 79 nastopih zadel 40 golov. Foto: EPA

Napoli podrl klubski rekord za Lozana

Medtem pa so dejavni tudi v drugih klubih. Napoli je, denimo, za rekordnih 40 milijonov evrov na San Paolo pripeljal mehiškega reprezentanta Hirvinga Lozana. 24-letnik bo v Neapelj prestopil iz PSV-ja iz Eindhovna. Prejšnji rekordni znesek je Napoli odštel Real Madridu za Argentinca Gonzala Higuaina. Napadalec je takrat stal milijon manj kot Lozano. Mehičan je z Napolijem podpisal petletno pogodbo, za vsako sezono bo prejel 4,5 milijona evrov, njegova odkupna klavzula pa znaša 130 milijonov evrov.

"Ox" podaljšal z Liverpoolom

Novice prihajajo tudi iz Liverpoola, kjer je Alex Oxlade-Chamberlain podaljšal pogodbo z aktualnimi evropskimi prvaki. 26-letnik, ki je Liverpool leta 2017 okrepil iz vrst Arsenala, bo na Anfieldu ostal vsaj do konca sezone 2023. V zadnjem obdobju je bil dlje časa odsoten z zelenic zaradi hude poškodbe. "Počutim se, kot da že leto dni nisem igral in tako je tudi v resnici bilo. Tako da sem zaradi tega še bolj vesel podaljšanja sodelovanja. Dobil sem novo priložnost, želim pokazati dobre predstave in se s tem na neki način odkupiti, ker me v pretekli sezoni ni bilo zraven," je med drugim za spletno stran Liverpoola dodal Chamberlain.