Lazio se veseli velike zmage, Juventus je na 20. tekmi v tej sezoni prvič klonil. Foto: EPA

Goste je v 25. minuti v vodstvo iz bližine popeljal Cristiano Ronaldo po dvojni podaji z Rodrigom Bentancurjem. Domači so nato pritisnili in v sodnikovem podaljšku prvega polčasa izenačili z golom Luiza Felipeja z glavo. Podal mu je Luis Alberto.

V 69. minuti je sledil najspornejši trenutek na tekmi, saj je bil pri Juventusu po ogledu videoposnetka izključen Juan Cuadrado, ki je podrl Manuela Lazzarija. Čeprav se je to zgodilo vsaj 30 metrov od vrat, je sodnik Michael Fabbri presodil, da je Cuadrado preprečil priložnost za zadetek in mu pokazal rdeči karton. To je povzročilo besne proteste Juventusovih igralcev, tudi trener Maurizio Sarri je po tekmi menil, da bi bila pravična kazen rumeni karton.

Sodnik Michael Fabbri je z izključitvijo Juana Cuadrada razburil nogometaše Juventusa. Foto: EPA

Številčno premoč so gostitelji kronali že pet minut pozneje, ko je za 2:1 po novem predložku Luisa Alberta zadel spretni Sergej Milinković Savić.

S 17 zadetki najboljši strelec Serie A Ciro Immobile je nato zastreljal 11-metrovko (kar z dvema obrambama se je izkazal Wojciech Szczesny, ki je storil prekršek nad Joaquinom Correo), a je v 95. minuti zmago Lazia po protinapadu potrdil rezervist Felipe Caicedo.

Interju, Romi in Napoliju po točka

Juventus zaostaja dve točki za vodilnim Interjem, ki se je v petek pred domačimi navijači z Romo razšel brez zadetkov. Črno-modri, ki so zapravili vrsto lepih priložnosti, prvič v tej sezoni niso zatresli mreže. Priložnosti Rome so bile redke.

Nadaljuje se kriza Napolija, ki je brez ligaške zmage že sedem tekem. Tokrat je v Vidmu z Udinesejem remiziral z 1:1. Tako dolgega črnega niza Neapeljčani ne poznajo vse od začetka leta 2010.

15. krog:

INTER - ROMA 0:0

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

ATALANTA - VERONA 3:2 (1:1)

Malinovsky 44., Muriel 64./11-m,

Djimsiti 93.; Di Carmine 23., 57.

RK: Dawidowicz 85./Verona

Iličić (Atalanta) je igral do 28. minute. Igrišče je zapustil zaradi poškodbe mišice.

UDINESE - NAPOLI 1:1 (1:0)

Lasagna 32.; Zielinski 69.

LAZIO - JUVENTUS 3:1 (1:1)

Luiz Felipe 45., Milinković Savić 74.,

Caicedo 95.; Ronaldo 25.

RK: Cuadrado 69./Juventus

Szczesny (Juventus) je v 79. minuti ubranil 11-metrovko Immobileju.

Nedelja ob 12.30:

LECCE - GENOA

(Majer)

Ob 15.00:

SASSUOLO - CAGLIARI (Birsa)

SPAL - BRESCIA

(Kurtić)

TORINO - FIORENTINA

Ob 18.00:

SAMPDORIA - PARMA

Ob 20.45:

BOLOGNA - MILAN