Andrij Pjatov je v 16. minuti ubranil 11-metrovko Josipa Iličića. Foto: Reuters

V Madridu sta se Real in Club Brugge razšla z 2:2, potem ko so Belgijci po prvem polčasu vodili z 2:0.

Šov Gnabryja in Lewandowskega

Bayern je v Londonu s 7:2 premagal finalista iz pretekle sezone Tottenham. Ta je sploh prvič v 137-letni zgodovini kluba prejel sedem zadetkov na svojem igrišču. Štiri gole je prispeval nekdanji član Tottenhamovega severnolondonskega tekmeca Arsenala Serge Gnabry (vse v drugem polčasu), dva Robert Lewandowski.

Poljak je v zadnji minuti prvega polčasa med drugim zadel za preobrat in vodstvo z 1:2. Do tedaj je bil dvoboj izenačen in nič ni kazalo, da se bo končal, kot se je. Toda Gnabry je v 53. in 55. minuti povišal na 1:4, zadnji trije zadetki pa so bili doseženi v zadnjih desetih minutah.

Kljub porazu aplavz 30.000 navijačev

Atalanta je imela proti Šahtarju že v 16. minuti priložnost za vodstvo, a je Josip Iličić zastreljal 11-metrovko, ki je bila dosojena prav po prekršku nad njim. Vratar Andrij Pjatov je njegov strel ubranil. Jojo je streljal močno, a premalo v kot. Pozneje je Mario Pašalić stresel vratnico.

Italijani so le povedli z zadetkom Duvana Zapate z glavo v 28. minuti po predložku z desne strani, toda Ukrajincem je do konca uspel preobrat. Pet minut pred koncem prvega polčasa je Junior Moraes po izgubljeni žogi domačih obšel vratarja Pierluigija Gollinija in izenačil. Še pred odmorom je Marlos s prostega strela zadel prečko.

Rezervist Solomon, ki je prejšnji mesec z Izraelom gostoval v Stožicah v kvalifikacijah za Euro 2020, je na igrišče prišel v 68. minuti. Atalanta je ob koncu pritiskala, imela dve lepi priložnosti, vendar so do zadetka prišli gostje. Podajalec je bil Dodo, še en igralec s klopi. Iličić je zelenico zapustil v 57. minuti.

Bergamčani so v 1. krogu doživeli visok poraz v Zagrebu proti Dinamu, ko je bilo 4:0. Tokrat so si, čeprav so ostali praznih rok, prislužili aplavz 30.000 gledalcev na San Siru.

Iličič zapravil 11-m, poraz Atalante

Sterling zlomil odpor Dinama

Na drugi tekmi skupine C je bil Manchester City z 2:0 boljši od hrvaških prvakov. Sredi drugega polčasa je mrežo Dinama načel Raheem Sterling, zmago pa je v 95. minuti potrdil Phil Foden. Oba sta srečanje začela na klopi. Zagrebčani so se s Petrom Stojanovićem v začetni postavi dolgo uspešno branili, v prvem polčasu je City najbolj zapretil v 21. minuti, ko je Ilkay Gündogan zadel prečko.

Casemiro je v 85. minuti rešil Real pred porazom. Foto: Reuters

Izenačenje Reala takoj po izključitvi

V Madridu je vse do 85. minute kazalo na presenetljivo zmago Cluba Bruggeja, tedaj pa je točko Realu z glavo zagotovil Casemiro, le nekaj trenutkov za tem, ko je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen kapetan gostov Ruud Vormer. Strelec dveh zadetkov za belgijske podprvake je bil v 9. in 39. minuti (po napaki Luke Modrića) Nigerijec Emmanuel Bonaventure. V 55. minuti je prav tako z glavo znižal Sergio Ramos. Razmerje v strelih je bilo 19:7, od tega v okvir vrat 7:4. Gostitelji so imeli 68 odstotkov časa žogo v svoji posesti.

Zmage PSG-ja, Crvene zvezde, Juventusa in Atletica

Real je pred dvema tednoma visoko s 3:0 izgubil v Parizu, tako da ima po dveh tekmah v skupini A le eno točko. PSG jih je zbral že šest, potem ko je s prvim golom Maura Icardija v dresu Parižanov v Carigradu z 1:0 porazil Galatasaray. Argentinec je v 52. minuti mrežo zatresel iz bližine po lepi kombinaciji več igralcev.

V Bayernovi skupini B je Crvena zvezda s 3:1 odpravila Olympiacos. Po zaostanku v prvem polčasu je vse tri zadetke dosegla v zadnje pol ure z igralcem več, odločilna dva v 87. in 90. minuti.

V skupini D sta Juventus in Atletico Madrid upravičila vlogo favoritov. Stara dama je doma s 3:0 odpravila Bayer Leverkusen, Madridčani pa v gosteh z 0:2 Lokomotiv Moskvo.

Bayernov orkan je pustošil po Londonu. Serge Gnabry je zadel štirikrat. Bayern in Tottenham sta se sicer srečala prvič po 35 letih. Foto: Reuters

2. krog, skupina A:

REAL MADRID - CLUB BRUGGE 2:2 (0:2)

Ramos 55., Casemiro 85.; Bonaventure 9., 39.

RK: Vormer 84./Club Brugge

GALATASARAY - PARIS SG 0:1 (0:0)

Icardi 52.

Lestvica: PARIS SG 2 2 0 0 4:0 6 CLUB BRUGGE 2 0 2 0 2:2 2 GALATASARAY 2 0 1 1 0:1 1 REAL MADRID 2 0 1 1 2:5 1

Skupina B:

TOTTENHAM - BAYERN 2:7 (1:2)

Son 12., Kane 61./11-m; Kimmich 15., Lewandowski 45., 87., Gnabry 53., 55., 83., 88.

CRVENA ZVEZDA - OLYMPIACOS 3:1 (0:1)

Vulić 63., Milunović 87., Boakye 90.; Semedo 37.

RK: Benzia 58./Olympiacos

Lestvica: BAYERN 2 2 0 0 10:2 6 CRVENA ZVEZDA 2 1 0 1 6:4 3 OLYMPIACOS 2 0 1 1 3:5 1 TOTTENHAM 2 0 1 1 4:9 1

Skupina C:

ATALANTA - ŠAHTAR 1:2 (1:1)

Zapata 28.; Moraes 41., Solomon 95.

Iličić (Atalanta) je v 16. minuti zastreljal 11-metrovko. Igral je do 57. minute.

MANCHESTER CITY - DINAMO ZAGREB 2:0 (0:0)

Sterling 66., Foden 95.

Stojanović (Dinamo) je igral vso tekmo.

Lestvica: MANCHESTER CITY 2 2 0 0 5:0 6 DINAMO ZAGREB 2 1 0 1 4:2 3 ŠAHTAR 2 1 0 1 2:4 3 ATALANTA 2 0 0 2 1:6 0

Skupina D:

JUVENTUS - BAYER LEVERKUSEN 3:0 (1:0)

Higuain 17., Bernardeschi 62., Ronaldo 89.

LOKOMOTIV MOSKVA - ATLETICO MADRID 0:2 (0:0)

Joao Felix 48., Partey 58.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.