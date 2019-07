Trener Mure Ante Šimundža verjame v dober izid. Foto: www.alesfevzer.com

Gostitelji bodo morali v polni Fazaneriji nadoknaditi zaostanek dveh zadetkov (2:0) s prve tekme v Izraelu. "Zavedamo se zahtevnosti tekme in na to se bomo poskušali najbolj optimalno odzvati" je za uradno klubsko spletno stran dejal Murin trener Šimundža.

Ta je v Izraelu uspešno krmaril črno-belo barko, njegovi varovanci so se odlično zoperstavili močnejšemu nasprotniku, nato pa je sledilo pet črnih minut, v katerih so nogometaši Maccabija storili dovolj za lepo zmago. "V Haifi smo odigrali eno korektno, pošteno tekmo. Bili smo dovolj konkurenčni, toda na žalost se nam je rezultat v slabih petih minutah pokvaril. Z rezultatom ne moremo biti zadovoljni, saj bi lahko izržili več," je priznal Šimundža.

Priložnosti se bodo že ponudile

"Pristop fantov v Izraelu je bil izreden. Glede na število nastopov v Evropi, kolikor jih ima ta ekipa, smo odigrali zelo zrelo. Nismo bili preplašeni, nismo imeli zavore, nismo bili zadržani. Verjamem, da bomo lahko na domači tekmi dodali še kanček kakovosti v napadu in kanček taktične kulture v obrambi," je še dejal in pripomnil, da se bodo Sobočanom priložnosti vsekakor ponudile.

Lahko so še boljši

"Dali bomo vse od sebe, če bo to dovolj, bomo videli. Skupaj z navijači bomo skušali zabiti prvi zadetek, nato pa bomo videli, kako se bo tekma odvijala," je še poudaril branilec Klemen Šturm. "Mislim, da smo se kar v redu pripravili na tekmo. Imeli smo nekaj težav, a mislim, da je šlo vse po planu," je še povedal in dodal: "Upam, da že na tej tekmi pokažemo, da smo lahko še boljši in da lahko še bolj konkuriramo ekipi s tako dobrimi posamezniki."

1. predkrog Evropske lige, povratna tekma

Četrtek ob 20.00:

MURA - MACCABI HAIFA (IZR) 0:2

Sodnik: Tomasz Musial (Poljska)

V krepkem tisku je izid prve tekme.