V petih sezonah pri Atleticu je kot rezervist osvojil španski superpokal, kot prvi vratar pa Evropsko ligo in evropski superpokal. Posamično je osvojil zadnje štiri lovorike zamora in bil zadnja štiri leta najnogometaš Slovenije po izboru Ekipe. Foto: Reuters

Pred 15. krogom La Lige je večina pozornosti usmerjena proti nedeljskemu derbiju Atletico Madrid – Barcelona, ki se bo na Wandi Metropolitani igral ob 21.00. Četrtouvrščeni Atleti s tekmo več za tri točke zaostajajo za vodilno Blaugrano, četudi imajo le en poraz, Katalonci pa že tri, vendar so bili Rojiblancos doslej preveč podvrženi remijem.

V velikem intervjuju za madridski športni dnevnik As se je Jan Oblak razgovoril o številnih temah, o motivih, lovorikah, ciljih, konkurenčnosti kluba in igranju proti najboljšim na svetu.

Če bodo ekipni naslovi, bodo tudi posamične lovorike

Slovenski vratarski zvezdnik je nominiranec za premierno nagrado Leva Jašina, ki jo bo v okviru prireditve Zlata žoga prvič podelila priznana francoska nogometna revija France Football. Bo Škofjeločan dočakal tudi prvo veliko posamično priznanje?

"V kakšnem trenutku sem presenečen, da sem tako daleč od izbrancev, a kot sem rekel, posamična priznanja niso moja prioriteta. To so ekipni naslovi in na koncu, več naslovov osvojim, bližje sem lahko tem nagradam. A se moja kariera ne vrti okoli njih," je Oblak

Jan Oblak je v prvih 14 krogih La Lige prejel 9 golov, 7-krat pa je zaklenil vrata Atletica, ki si z baskovskim Athleticom deli za zdaj najtrdnejšo obrambo prvenstva. Foto: EPA

pokomentiral to, da ima sicer kar nekaj priznanj, ki pa so bolj statistične narave. Štirikratni dobitnik lovorike zamora za vratarja z najmanj prejetimi goli v španskem prvenstvu je med deseterico finalistov za prvega leva jašina, ki ga bodo podelili v ponedeljek na gala slovesnosti v Parizu.

Spomladi podvomil, ali ostaja pri Atleticu

"Kdaj ima vratar zelo dober pregled, kaj se dogaja, kdo in kako strelja, kje je žoga. Kdaj pa tega ni ... To je nogomet in zato je tako zanimiv," je 26-letnik na kratko pokomentiral izredne obrambe, ki jih zmore, in kako je tudi, ko prejmeš osupljiv gol, kot mu ga je v torek v Ligi prvakov zabil Paulo Dybala (Juventus).

"Moj največji cilj je, da s klubom osvajam naslove. V La Ligi smo dobro uvrščeni, v Ligi prvakov o napredovanju odločamo sami. A letos je precej drugače kot lani, številni pomembni igralci so odšli. Kazalo je, da Atletico razpada, vsi odhajajo, novega načrta za prihodnje sezone pa ni bilo," je Oblak priznal, da je v drugi polovici lanske sezone okleval glede prihodnosti pri Atleticu, saj so kljub prejšnjim zagotovilom vodstva kluba odšli številni pomembni igralci na čelu s prvim zvezdnikom Antoinom Griezmannom. V nedeljo se bodo Oblak in soigralci prvič zoperstavili Francozu, ki je zdaj pri Barceloni.

Proti Barceloni je Škofjeločan odigral 13 tekem, z njim v vratih pa je Atletico iztržil 1-3-9, Oblak pa je prejel 19 golov in samo enkrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Od klubov, proti katerim je branil več kot dvakrat, ima slabši izkupiček le proti Mariboru (4 tekme in 0-1-3 ob 5 prejetih golih). Foto: AP

Po petih letih na isti stran, zdaj prvič proti Griezmannu

"Mogoče bo res malo čudno. Vseeno je bil pet let na moji strani. Odločil se je, da bo odšel in zdaj moram jaz ustaviti vse, kar bo vrgel proti meni," je pred soočenjem z Griezmannom dejal Oblak. "Imamo ekipo in vse potrebno, da premagamo vse, tudi Barcelono. A ne tekmujemo samo z Barco, saj je veliko ekip v boju za vrh lestvice," je prvi vratar Atletica poudaril, da je letos v španskem prvenstvu izredno širok vrh in se prva trojica ni odlepila.

Messi in Barca mora za Oblaka in Atletico

A Atletico ima v La Ligi kompleks Barcelone, saj je pod vodstvom Diega Simeoneja še ni premagal. Na 15 ligaških dvobojih je Argentinec iztržil le 5 remijev in doživel 10 porazov, na zadnjih 3 srečanjih s skupnih 2:8. Na 25 soočenjih v vseh tekmovanjih je Simeonejeva četa vsega dvakrat premagala Katalonce. Glavni rabelj je običajno Lionel Messi, ki je tudi mora Oblaka.

Slovenec je na 13 dvobojih z Barcelono samo enkrat ohranil mrežo nedotaknjeno – na povratni tekmi četrtfinala Lige prvakov 2016 (2:0). Ob tem so mu nogometaši Barcelone na preostalem ducatu tekem natresli 19 golov, od tega Messi 7 in Luis Suarez 5.

"Messi je eden najboljših igralcev v zgodovini nogometa in Barcelona je lahko presrečna, da ga ima. Rad igram proti najboljšim, kar me dodatno motivira," je Oblak še dejal za As.

ŠPANSKO PRVENSTVO

15. KROG

Petek ob 21.00:

CELTA VIGO - VALLADOLID

Atletico bi z zmago nad Barco točkovno ujel Katalonce, a sočasno dal tudi priložnost mestnemu rivalu Realu, da spet prevzame vodstvo. Foto: Reuters

Sobota ob 13.00:

ALAVES - REAL MADRID

Ob 16.00:

REAL SOCIEDAD - EIBAR

Ob 18.30:

MALLORCA - BETIS

Ob 21.00:

VALENCIA - VILLARREAL

Nedelja ob 12.00:

SEVILLA - LEGANES

Ob 14.00:

ATHLETIC BILBAO - GRANADA

Ob 16.00:

ESPANYOL - OSASUNA

Ob 18.30:

GETAFE - LEVANTE

Ob 21.00:

ATLETICO MADRID - BARCELONA