Gol Dušana Tadića z bele točke je na kratko uresničil sanjski srbski scenarij, po katerem bi prehiteli Portugalsko in zasedli 2. mesto ter se uvrstili na evropsko prvenstvo v nogometu. Foto: Reuters

Na Euro 2020 uvrščeni: Portugalska

Nizozemska

Anglija

Belgija

Francija

Španija

Italija

Hrvaška

Poljska

Nemčija

Ukrajina

Švedska

Rusija

Avstrija

Češka

Turčija

Finska

Nedelja prinaša zaključek kvalifikacij za Euro 2020 v skupinah A, B in H. Od šestih vstopnic za evropsko prvenstvo v nogometu drugo poletje je bila od šestih na voljo samo še ena vstopnica.

Na daljavo sta se zanjo pomerila Portugalska in Srbija, prvi so gostovali pri Luksemburgu, drugi so gostili Ukrajino. Na koncu so kratko potegnili Srbi, ki pa jim v tolažbo ostajajo dodatne kvalifikacije v okviru turnirja četverice iz Lige C, kjer jih marca drugo leto čaka polfinale z Norveško.

23 minut, ko so Portugalci viseli

V Beogradu je gostovala zmagovalka skupine B Ukrajina, ki je neobremenjeno in sproščeno ter s premešano postavo odigrala soočenje z gostitelji. Orli so povedli že v 9. minuti, ko je Dušan Tadić izkoristil najstrožjo kazen, ki jo je sam priigral, saj je njegov strel z roko blokiral Mikola Matvienko.

Ker je bilo sočasno v Lëtzebuergu še vedno 0:0, je to pomenilo, da drugo mesto in uvrstitev na Euro 2020 pripada Srbiji.

Izenačenje Jaremčuka, vodstvo Fernandesa

A srbski sanjski scenarij je zdržal le do 32. minute, ko je Viktor Cigankov s predložkom z desne strani našel glavo Romana Jaremčuka za izenačenje. Hitro zatem je padel gol še v Luksemburgu – v 39. minuti je Bernardo Silva z dolgo podajo še s svoje polovice v ogenj poslal Bruna Fernandesa, ki je z natančnim strelom z roba 16-m prostora zadel za vodstvo Portugalcev z 0:1.

Najbrž najlažji reprezentančni gol Cristiana Ronalda med vsemi 99. Žoga se je srečno odbila do Dioga Jote, ki pa je med padcem bolj zgrešil kot zadel žogo, vratar Anthony Morris jo je slabo izbil in med padcem v gol jo je čez črto potisnil kapetan Portugalske. Foto: Reuters

Ukrajinci odnesli brez poraza

Srbi so znova povedli v 56. minuti, ko je Tadić preigraval v kotu kazenskega prostora, nato pa z diagonalnim predložkom našel Aleksandra Mitrovića, ki je spretno matiral Andrija Pjatova za 2:1. V nadaljevanju so v Srbiji upali na čudež, a Luksemburgu kljub nekaterim prebliskom ni uspelo izenačiti in s tem osrečiti orlov. Za nameček so Ukrajinci prek rezervista Artema Besedina v 93. minuti prišli do remija in tako je četa Andrija Ševčenka končala kvalifikacije neporažena.

Ronaldo za 99. gol speljal prvenec soigralcu

Se pa v veliki kneževini na težkem razmočenem igrišču evropski prvaki niso proslavili, razmerje strelov v okvir vrat je bilo 1:4 za Portugalce. Poskus Cristiana Ronalda, da bi že zdaj prišel do stotega gola za reprezentanco, je delno obrodil sadove šele v 86. minuti, ko je dobesedno na golovi črti udaril po žogi in jo spravil čez za svoj 99. gol. Pri tem je kapetan ukradel prvenec Diogi Joti, ki je streljal na začetku precej komične akcije, ki je potrdila zmago Portugalske.

Harry Kane se je postavil ob bok Zlatana Ibrahimovića in Zlatka Zahoviča. Omenjena trojica je edina, ki je v posameznem ciklusu zabila gol prav na vsaki kvalifikacijski tekmi. Šved v bojih za EP 2016, Slovenec seveda v igri za EP 2000. Foto: Reuters

Kane zadel na tekmah v vseh osmih krogih

V prijateljskem vzdušju v Prištini so bili Angleži dolgo milostni in so igrali precej rezervirano. A Kosovo svojih priložnosti in idej ni znalo uresničiti, na koncu pa je plačalo ceno za slabšo pripravljenost in grobe napake. Vse do 79. minute je bilo le 0:1, nato pa je že 13. v kvalifikacijah zadel Harry Kane, ki se je vpisal med strelcev na prav vseh osmih tekmah. Do konca so trije levi zadeli še dvakrat in poskrbeli za novo visoko zmago s 4:0 in skupno razliko v golih +31!

Žreb skupin Eura 2020 konec meseca v Bukarešti V soboto, 30. novembra, ob 18.00, bodo v Bukarešti v ROMEXPU izžrebali skupine prihodnjega evropskega prvenstva, ki bo potekalo po celotni stari celini. 24 reprezentanc bo razdeljenih v šest skupin s po 4 ekipami. Nosilce in bobne bodo določili glede na kvalifikacijske dosežke (1. ali 2. mesto; točke, razlika v golih, doseženi zadetki, goli v gosteh, število zmag ...).



16. evropsko prvenstvo v nogometu bo potekalo v 12 evropskih mestih v 12 različnih državah med 12. junijem in 12. julijem 2020. Dvajset udeleženk prispevajo kvalifikacije, za zadnja 4 mesta pa bodo med 26. in 31. marcem drugo leto potekali štirje zaključni turnirji posameznih lig Lige narodov.



Potrjeni udeleženci dodatnih kvalifikacij za EP:

Liga A: ?, Islandija, ?, ?;

Liga B: Bosna in Hercegovina, ?, ?, ?;

Liga C: Škotska, Norveška, Srbija, ?;

Liga D: Gruzija, Severna Makedonija, Kosovo in Belorusija.

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO 2020

SKUPINA B

SRBIJA – UKRAJINA 2:2 (1:1)

Tadić 9./11-m, Mitrović 56.; Jaremčuk 32., Besedin 93.

LUKSEMBURG – PORTUGALSKA 0:2 (0:1)

B. Fernandes 39., C. Ronaldo 86.

UKRAJINA * 8 6 2 0 17:4 20 PORTUGALSKA * 8 5 2 1 22:6 17 SRBIJA 8 4 2 2 17:17 14 LUKSEMBURG 8 1 1 6 7:16 4 LITVA 8 0 1 7 5:25 1

Lestvica:

SKUPINA A

KOSOVO – ANGLIJA 0:4 (0:1)

Winks 32., Kane 79., Rashford 83., Mount 91.

BOLGARIJA – ČEŠKA 1:0 (0:0)

Božikov 56.

Lestvica:

ANGLIJA * 8 7 0 1 37:6 21 ČEŠKA * 8 5 0 3 13:11 15 KOSOVO 8 3 2 3 14:16 11 BOLGARIJA 8 1 3 4 6:17 6 ČRNA GORA 8 0 3 5 3:22 3

SKUPINA H

Danes ob 20.45:

MOLDAVIJA – ISLANDIJA -:- (0:1)

Bjarnason 17.



ANDORA – TURČIJA -:- (0:2)

Unai 17., 21./11-m



ALBANIJA – FRANCIJA -:- (0:2)

Tolisso 8., Griezmann 31.



Lestvica:

FRANCIJA * 9 7 1 1 23:6 22 TURČIJA * 9 6 2 1 16:3 20 ISLANDIJA 9 5 1 3 12:10 16 ALBANIJA 9 4 1 4 16:12 13 ANDORA 9 1 1 7 3:18 4 MOLDAVIJA 9 1 0 8 3:24 3

* - uvrščeni na evropsko prvenstvo