Petelinji boj s konca angleškega derbija med Liverpoolom in Mancehster Cityjem se je nadaljeval v reprezentančni kantini, kjer je po medsebojnem obkladanju Sterling za vrat zgrabil Gomeza. In kot na zelenici je tudi v jedilnici kratko na koncu potegnil član nebeško modrih. Foto: Reuters

Zvezdnik Manchester Cityja Raheem Sterling je v reprezentančnem taboru Anglije v ponedeljek napadel igralca Liverpoola Joeja Gomeza. Dva dni predtem - v soboto - je Manchester City v derbiju Premier lige izgubil pri Liverpoola z 1:3. Ob koncu burnega derbija najboljših angleških klubov med državnim in evropskim prvakom sta si omenjena igralca že skočila v lase. Po porazu branilci naslova iz Manchestra za vodilnim Liverpoolom po 12 krogih prvenstva zaostajajo kar za 9 točk in so šele na 4. mestu lestvice.

V soboto je bil v klubskem dresu napadalnejši Gomez, v ponedeljek v reprezentančni trenirki pa Sterling. Foto: Reuters

V dobro treh levov izključili Sterlinga

Duhovi se do reprezentančnega zbora niso pomirili in na treningu treh levov se je spet zaiskrilo med Sterlingom in Gomezom, pri čemer je bil glavni napadalec očitno zvezdniški napadalec in eden nosilcev igre Anglije.

Selektor Gareth Southgate je sporočil, da klubsko rivalstvo ne sme biti nad interesi reprezentance in izključil Sterlinga za novembrsko reprezentančno akcijo. "Lahko potrdimo, da Raheema Sterlinga ne bo v ekipi za tekmo proti Črni gori zaradi izgreda v zasebnem delu stadiona St. George's Park," je potrdil angleški selektor in dodal, da je odločitev sprejel v dobro reprezentance, ki potrebuje eno točko za uvrstitev na EP 2020.

"Eden največjih izzivov in moči naše ekipe je, da smo znali v reprezentanci ločiti klubska rivalstva. Na žalost so bila čustva z zadnje tekme še sveža. Čutim, da sem naredil prav za ekipo. Odločitev smo sprejeli skupaj s celotno ekipo. Zdaj je najpomembneje, da podpremo igralce in se osredotočimo na četrtek," je zaključil Southgate.

Javno opravičilo napadalca na spletu

Na družbenem omrežju Instagram se je oglasil tudi sam Raheem Sterling in pojasnil, da sta se z Gomezom pogovorila in rešila nesoglasja. "Smo v športu, v katerem je veliko čustev. Priznam, da so me čustva zanesla. Ta šport igramo, ker ga imamo tako radi. Z Jojem Gomezom sva v redu. razumeva, da je šlo za stvar 5 do 10 sekund ... Zadevo sva zaključila, šla sva naprej in ne bova je pogrevala," je zapisal Streling, ki pa se mu obetaju burni dnevi.

V preteklih letih je bil ravno zvezdnik Manchestra Cityja pogosto neupravičena tarča angleških tabloidov, pri čemer ni manjkalo rasističnih podtonov. Talentirani napadalec z nobeno potezo izven igrišča ni mogel zadovoljiti rumenega tiska, ki pa je zdaj prišel na svoj račun.

Proti Črni gori potrjujejo Euro 2020

"Osredotičimo se na četrtkovo tekmo," je zapis na družbenem omrežju zaključil Sterling, ki je doslej na 55 tekmah za Anglijo dosegel 12 golov in bil ključni mož udarne Southgatove enajsterice.

Sterling je bil sicer marca med strelci razvpitega gostovanja Anglije v Podgorici, kjer so Črno goro razbili s 5:1, tekmo pa so zaznamovali rasistični izpadi dela črnogorskih navijačev. Anglija v kvalifikacijski skupini A sicer potrebuje zmago, s 15 točkami ima 3 točke prednosti pred Češko in 4 pred Kosovom.